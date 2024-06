Panameño Julio Thyme será supervisor en pleito de Gervonta Davis

El panameño Julio Thyme será el supervisor de la defensa titular este sábado 15 de junio del campeón mundial ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el estadounidense Gervonta Davis.

Davis defenderá el cetro que ostenta ante su compatriota Frank Davis en el pleito estelar de la función que se realizará en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Davis se encuentra invicto en 29 combates (27 nocauts), mientras que Martin tampoco ha perdido en los 18 pleitos que ha visto acción (12 nocauts).

