Panameño Leonardo Jiménez tuvo una jornada memorable

El infielder panameño Leonardo Jiménez, quien debutó el pasado jueves en las Grandes Ligas con su equipo, los Azulejos de Toronto, tuvo ayer una jornada memorable, en la que conectó sus primeros imparables de su carrera en la Gran Carpa.

Jiménez tuvo su gran actuación en el partido en el que su equipo enfrentó de visitante a los Marineros de Seattle, en el T-Mobile Park. Al final, el equipo de Jiménez ganó 5-4 en una jornada en la que por primera vez tres santeños fueron titulares en Grandes Ligas (Leonardo Jiménez, Toronto; José Caballero, Tampa Bay; y Miguel Amaya, Cachorros de Chicago).

NO DEJES DE LEER: 5-0: Colombia devuelve a una desorientada Panamá a su realidad

El pelotero oriundo de la provincia de Los Santos, quien fue titular en la segunda base, aprovechó su primer turno al bate en la segunda entrada para ligar su primer hit en Grandes Ligas.

El batazo se dio en cuenta de 1-1 y fue una línea que se internó al jardín central ante los envíos de George Kirby.

En su segundo turno a la ofensiva, en la parte del cuarto inning, Jiménez salió en rodado al campo corto.

NO DEJES DE LEER: Christiansen: La Copa América no ha acabado como me hubiese gustado

Pero no todo quedó allí. En la parte alta del séptimo inning, el infielder panameño ligó su segundo imparable, mediante una línea al jardín izquierdo. Luego fue impulsado por jonrón de George Springer, anotando su primera carrera en la Gran Carpa.

Su destacada participación finalizó en la parte del octavo inning cuando fue golpeado por el pitcher Austin Voth. El panameño fue reemplazado como corredor en primera por su compañero Steward Berroa.

Luego de su participación en dos encuentros, Leonardo Jiménez, de 23 años, tiene promedio de .500, al batear dos imparables en cuatro turnos al bate, con una carrera anotada, una base por bola, un golpeado y un ponche.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio