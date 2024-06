Penedo, nuevo director técnico de Pandeportes

El exarquero de la selección de Panamá, Jaime Penedo, será el nuevo Director Técnico del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), el cual dirigirá el golfista Miguel A. Ordoñez.

Penedo tomará el cargo que ocupó el campeón olímpico de salto largo, Irving Saladino.

“Hoy estoy en la federación (de fútbol), en un ambiente que me gusta, pero al final soy una persona de muchos retos, y de salirme de la zona de confort. He estado analizando la dirección (técnica de Pandeportes), se pueden hacer cosas muy positivas, muy buenas, es una dirección que ve muchos programas, programas escolares, entonces me animo, me está animando”, expresó ayer Penedo.

