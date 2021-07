Presentan a púgiles que verán acción en cartilla de este viernes

Tres clasificados mundiales formarán parte de la cartilla que se realizará este viernes 23 de julio en el Palacio Dorado de la ciudad de Panamá con el objetivo de mantenerse activos y a la expectativa de una oportunidad titular que se presente.

Ayer se hizo la presentación oficial de la función, la cual es organizada por la empresa Master Promotions y que tendrá ocho combates.

El evento es encabezado por el venezolano Johan ‘Manotas’ González, quien se medirá al colombiano Likar Ramos a 10 asaltos y 152 libras.

‘Manotas’ González actualmente ocupa la casilla N.°14 del peso welter en el ránking de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), por lo que buscará sumar otro triunfo que lo afiance en las clasificaciones mundiales con miras a una oportunidad titular en un futuro.

González, de 30 años, tiene un récord profesional de 27 triunfos (todos por nocaut) y una derrota.

Por su parte, el excampeón mundial Liborio Solís, se medirá al también colombiano Marlon Olea en el combate coestelar a 8 asaltos y 122 libras.

Solís es el clasificado mundial N.°5 en el peso gallo de la AMB, por lo que en cualquier momento puede presentarse una oportunidad titular.

“En cualquier momento puede presentarse una pelea por título pero primero es lo primero. Debo vencer a Marlon Olea para seguir en carrera por el título”, manifestó Solís, quien ostenta un palmarés de 31 triunfos, seis derrotas, un empate y 14 nocauts.

La cartilla también tendrá la participación del invicto prospecto Rafael ‘El General’ Pedroza, quien no combate desde el 7 de febrero de 2020.

Pedroza, con récord de 10-0 (9 nocauts) y que ocupa la casilla N.°14 del peso supergallo en el ránking de la AMB, se enfrentará al colombiano Mauricio Martínez a 8 rounds y 126 libras.

Otro invicto, el colonense Ernesto ‘The Problem’ Marín (9-0-5 KO), disputará el cetro nacional ligero ante el chiricano Iván ‘Tira Flecha’ Trejos a 10 asaltos.

Otros pleitos: Azael Villar (Panamá) vs Lázaro Casseres (Colombia) a 8 rounds y 115 libras; Yonfrez Parejo (Venezuela) vs Jordan Escobar (Nicaragua) a 6 asaltos y 122 libras; Abelardo González (Veraguas) vs Ricardo Rodríguez (Herrera) a 4 rounds y 160 libras.