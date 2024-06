Púgil Yunior Menéndez busca afianzar su clasificación mundial

El cubano residente en Panamá Yunior ‘Bronco Man’ Menéndez buscará hoy afianzarse en las clasificaciones mundiales cuando hoy defienda el cetro semipesado Fecarbox (CMB) ante el colombiano Juan Boada.

El pleito, pactado a 10 asaltos, será el estelar de la función ‘Camino de Campeones’ que organiza la empresa Cornejo Producciones y que tendrá como sede el Centro de Combates de Pandeportes, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz.

‘Bronco Man’ Menéndez, de 28 años, actualmente es el clasificado mundial semipesado No.15 en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y N.°16 en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Ayer, en la ceremonia de pesaje oficial, Menéndez registró en la báscula 175 libras, el límite de la división semipesada, por lo que está habilitado para defender su cetro.

Por su lado, Boada, pesó en su primer intento 177 1/4, pero en su segundo intento marcó 174 1/2, para también cumplir este requisito y con opción a disputar el título regional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Otros seis combates completan la función, la cual iniciará a las 7 de la noche.

Yacksury Gordon (Panamá) vs Lorena Ascanio (Venezuela) a 6 asaltos y 120 libras; Pedro Veitia (Cuba) vs Roy Fernández Flores (Costa Rica) a 6 asaltos y 160 libras; Reyi Mendoza (Panamá) vs Michael Rondon (Venezuela) a 4 asaltos y 150 libras; Carlos Bonilla (Chiriquí) vs Abdiel Mojica (Chiriquí) a 4 asaltos y 118 libras; Marvin Mendoza (Panamá) vs Ricardo Cristóbal (Panamá) a 4 asaltos y peso pesado; Ronny Álvarez vs Addir Sánchez (Panamá) a 4 asaltos y 168 libras.

