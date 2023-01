Quintana: ‘Tenemos a las 23 mejores’

El seleccionador nacional Ignacio “Nacho” Quintana reveló el listado de las 23 futbolistas que viajarán a Nueva Zelanda para disputar el torneo de repesca clasificatorio para el Mundial Femenino y se mostró convencido de haber elegido a las mejores jugadoras para llevar a cabo la misión.

“Si alguien está aquí en el día a día viendo los entrenamientos entendería porqué están las jugadoras que están”, dijo el técnico de la selección nacional femenina, que enfrentará el 19 de febrero a Papúa Nueva Guinea, rival al que tendrá que vencer para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

Publicidad

“Es cierto que se quedan nombres muy importantes y que son jugadoras que nosotros quisiéramos tener al 100%, pero el mismo grupo presionó para que jugadora que no estuviera al 100% no tuviera cabida aquí. Tenemos a las mejores 23: es como cualquier otro trabajo, si tú haces bien las cosas no tienen por qué seleccionar a alguien más”, resaltó Quintana.

Jugadoras habituales en las convocatorias como Marta Cox, Lineth Cedeño, Karla Riley, Natalia Mills y la arquera Yanith Bailey, entre otras, son parte de la lista en la que, como gran novedad, pero no sorpresa por el nivel que demostró en la gira por Colombia, aparece la delantera Riley Tanner, jugadora del Washington Spirit de la primera división de los Estados Unidos.

“Este repechaje, y el jugar un mundial, lo único que va a provocar es abrir más puertas. También es cierto que las jugadoras que están fuera son responsables de cargar no solo la bandera de Panamá en los partidos, sino también esos sueños de las jugadoras que vienen detrás de ellas y que quisieran ser como ellas”, manifestó ayer el seleccionador.

En caso de ganar a Papúa Nueva Guinea, Panamá jugará un segundo y definitivo partido ante el ganador de China Taipei y Paraguay, el 22 de febrero.

Contenido Premium: 0