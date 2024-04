Raphinha: "Para mí es una noche especial"

El delantero del Barcelona Raphinha aseguró, tras ganar en el Parque de los Príncipes de París (2-3), en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que tanto para él como para el equipo el de este miércoles fue "una noche especial"

"Llevaba tiempo buscando este primer gol y no me salía. Hoy en un partido importante me salió el primero y el segundo. Para mí es una noche especial y creo que para el equipo también. Sabíamos de la importancia del partido y lo que teníamos que hacer para salir con un resultado positivo", aseguró el brasileño desde la zona mixta.

Raphinha no quiso responder si el Barcelona vuelve a estar entre los mejores de Europa: "Estamos haciendo lo que estamos haciendo en el campo. Es cosa vuestra decir que si estamos volviendo. Estamos haciendo dando nuestra mejor versión y siempre entrenando para mejorar".

Pedri: "Somos uno de los mejores equipos del mundo"

El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' aseguró, tras ganar al PSG en el Parque de los Príncipes (2-3) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que el cuadro azulgrana "es uno de los mejores equipos del mundo".

"Hacía tiempo que no jugábamos unos cuartos de final de la Champions y lo hemos hecho de tú a tú. Somos uno de los mejores equipos del mundo y tenemos que salir siempre así, a comernos al rival", afirmó en declaraciones a los medios de comunicación del club catalán.

Pedri elogió el rendimiento del delantero Raphinha, autor de dos goles, del que dijo que es "un tío que no para de picar". "Se la he pasado y ha rematado como los ángeles", valoró en referencia a la acción del segundo tanto barcelonista.

Por último, el centrocampista tinerfeño puso en valor la dificultad de la competición: "La 'Champions' es complicada, te obliga a salir así. Te meten atrás, tienes que saber sufrir y marcar en las ocasiones que tendrás".

"Es el PSG y son unos cuartos de la Champions. No nos van a regalar nada. Quedan 90 minutos y tendremos que salir igual o más intensos que hoy", apostilló.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio