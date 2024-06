Real Madrid anuncia oficialmente el fichaje de Kylian Mbappé

Una publicación compartida de Real Madrid C.F. (@realmadrid)

En octubre de 2022, volvió a circular por la prensa francesa que, debido al descontento por las promesas incumplidas del qatarí, el delantero podría abandonar el club en enero. Informaciones que desmintió el propio futbolista en zona mixta. En una entrevista reciente con la CNN italiana, el francés habló por primera vez sobre la decisión que tomó de continuar en el club: “Era más que quedarse en el PSG, el Mundial de Qatar. Había muchas cosas en torno a la situación. Fue una gran decisión, una decisión difícil, ...”.

En enero de 2023,fue designado segundo capitán de la plantilla, ante el descontento del resto de jugadores, Galtier se vio obligado a rectificar y asegurar que cualquiera de los jugadores podía portar el brazalete. El 6 de abril de ese mismo año, el PSG publicó un vídeo para la campaña de abonados, en las que Mbappé era el protagonista. Esto no gustó al jugador, que en 2022 había negociado ser el propietario al 100% de los derechos de imagen, por lo que, debía de ser consultado previamente. Días después, Kylian emitió un comunicado en el que aseguraba que el club no era el “Kylian Saint Germain”. La entidad parisina terminó eliminando el vídeo para evitar problemas.

En junio de 2023, el campeón mundial con la selección francesa en 2018 informó de su decisión de no renovar en 2025, y que saldría libre en 2024. Desde la cúpula, a quien no cayó nada bien esta decisión, amenazaron con dejarle en la grada si no aceptaba salir o si no renovaba, pero el francés aseguró que su decisión era irrevocable, pero que sí quería estar en París mientras durase su contrato. En agosto, después de que el presidente qatarí lo hubiese invitado incluso a marcharse a Arabia, Kylian solicitó una reunión con el objetivo de transmitirle su deseo de jugar.

Fue ya en febrero de este año cuando el francés volvió a solicitar una reunión con Al Khelaïfi. Esta vez, lejos de llegar a un acuerdo de renovación, el futbolista transmitió su deseo de abandonar el club al final de la temporada -pidió, además, que no se le insistiese como en 2022, puesto que no iba a cambiar de opinión-. El mes de mayo, el delantero de 25 años publicó un vídeo en el que anunciaba su marcha definitiva al club. Los aficionados madridistas, desde ese momento, soñaron con el anuncio que, por fin, hoy, el Real Madrid ha hecho oficial: Kylian Mbappé nuevo jugador de la entidad blanca.

