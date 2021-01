República Dominicana tiene armas para dejar a Panamá fuera de Qatar, dice Passy

Jacques Passy, técnico mexicano a cargo de la Selección de Fútbol de la República Dominicana, rival de Panamá en el Grupo D de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, sostuvo que los dos partidos amistosos que disputará su equipo, ante Puerto Rico y Serbia los días 19 y 25 de enero próximos, respectivamente, serán importantes para observar a jugadores que “no conoce” con miras a armar un equipo que dé la batalla en la contienda hacia Qatar 2022.

“Estamos en una fase de construcción, vamos a empezar con muchos jóvenes contra Puerto Rico, luego contra Serbia vendrán jugadores de una edad un poco mayor (…)”, resaltó el estratega mexicano en Marcando al Rival de NEX, Canal 21, televisora que transmitirá ambos duelos de fogueo del combinado dominicano, último contrincante al que Panamá enfrentará en su serie de partidos del Grupo D, que además integran Barbados, Dominica y Anguila.

“Tenemos 17 jugadores jugando en Europa, al no ser fecha FIFA es notorio que tuvimos que llegar a una negociación con algunos clubes de Europa para que (los jugadores) vinieran a un partido o al otro, hicimos un esfuerzo muy importante para que los jugadores pudieran venir”, comentó.

Passy considera que tiene las armas para superar a Panamá el 8 de junio, aunque se mostró cauto a la hora de hablar sobre sus probabilidades de victoria. “La verdad es que yo tengo mucha confianza en mi equipo; sí reconozco que el favorito del grupo es Panamá”, dijo.

Sobre las posibilidades que en términos porcentuales tiene la República Dominicana de vencer a Panamá y de ganar la llave, señaló: “No me atrevo a contestarte, me encuentro en la fase donde estamos en la construcción de un equipo que tiene mucho talento y muchas condiciones (…), hoy día me parecería osado e irresponsable de mi parte decir que tengo un 80%, un 70% - 30% o un 50 por ciento (de posibilidades), tengo mi propia visión interna y preferiría no exponerla en este momento porque es muy variable; por ahora, quiero ver cómo nos va contra Puerto Rico y contra la selección de Serbia”, precisó.

NEX, Canal 21, transmitirá el compromiso entre dominicanos y boricuas desde las 3:00 p.m. el 19 de enero; mientras que el día 25, el partido ante Serbia arrancará desde las 4:00 p.m.

“No debo hablar gran cosa sobre las posibilidades del partido contra Panamá hasta que este se acerque”, reiteró.

“Veo a Panamá, pero no es mi primera prioridad, mi prioridad son los siguientes dos partidos, es la construcción del equipo que quiero, darme cuenta con quién puedo contar”, insistió Passy, quien espera que “ojalá” sus dirigidos lleguen al 8 de junio, día del choque frente a Panamá, en posición de definir el liderato de la llave contra los dirigidos por Thomas Christiansen, quienes, previo al encuentro ante los quisqueyanos, se citarán con Barbados el 25 de marzo, tres días después lo harán con Dominica y el 5 de junio encararán a Anguila, de acuerdo con el calendario actual de la CONCACAF.

Solo los primeros lugares de los seis grupos avanzarán para disputar una serie eliminatoria a doble partido, cuyos ganadores clasificarán a la Octagonal final, donde esperan México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras.

Según el seleccionador de la República Dominicana, lo que más le atrae de Panamá es que luego del Mundial de Rusia 2018 pudo generar ‘tan rápido’ un cambio generacional. “Esto es llamativo porque habla de una profundidad de plantel”, sostuvo.