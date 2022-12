Scaloni: "Este equipo juega para la gente"

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, declaró este domingo que "este equipo, estos jugadores, juegan para la gente", pidió a la afición que "disfrute", que la "vida y los problemas seguirán, pero son un poquito más felices", y remarcó que no estaba "en sus planes, al menos", ser campeón del mundo", pero son "justos vencedores".

"Este equipo, estos jugadores, juegan para la gente, para el hincha argentino. Acá no hay egos. No hay individualidades. Todos tiran para el mismo lado, para la selección argentina, para el país. No hay orgullo más grande que poder jugar para tu país. Fuimos campeones merecidamente. Hemos hecho un partido completísimo", dijo Scaloni, que aseguró que el fútbol sudamericano y sus selecciones son "de primer nivel".

"Me vale con que la gente esté contenta. Sé que es solo un partido de fútbol, que es un Mundial, que no va más allá del fútbol, pero para nosotros es algo más. Que festejen. Que disfruten. La vida seguirá, los problemas que tenemos van a seguir estando, pero son un poquito más felices. Y eso está bueno", abundó.

