Seis franquicias verán acción en la Liga Panameña de Baloncesto 2024

Un total de seis franquicias formarán parte de la temporada 2024 de la Liga Panameña de Baloncesto (LPB), la cual arrancará mañana viernes 11 de octubre en la arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá.

En conferencia de prensa, se anunció que los equipos participantes son el Atlético Nacional de la Policía Nacional de Panamá, Correcaminos de Colón, Dragones de Don Bosco, Club Deportivo Panteras, Toros de Chiriquí y Scorpions.

Los partidos de la jornada inaugural iniciarán a las 7 de la noche con el partido entre el Club Deportivo Panteras frente a los Dragones de Don Bosco, mientras que las 9:00p.m., Correcaminos de Colón se medirá al quinteto del Atlético Nacional de la Policía Nacional de Panamá.

El formato de competencia en la serie regular para la LPB será de todos contra todos a dos rondas, diez juegos por equipo, un total de seis semanas.

Clasifican los tres primeros lugares. El cuarto y quinto lugar jugarán un “Play In” a muerte súbita; las llaves semifinales serán 1 vs (ganador del 4 vs 5) y 2 vs 3 en series al mejor de tres juegos.

La Gran Final entre los dos mejores de las semifinales se jugará al mejor de cinco partidos. También se dio a conocer la Gran Inauguración de la Liga Panameña de Baloncesto Femenino - LPBF - 2024, para el próximo viernes 18 de octubre y en la que participan siete (7) franquicias: Artesanas, Águilas de Río Abajo, Club Deportivo Panteras, Cobras de San Miguelito, Correcaminos de Colón, Felinas y la U Girls Hoops.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio