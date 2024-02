Selección de Baloncesto de Panamá cae de nuevo ante Uruguay

El quinteto de Uruguay derrotó la noche del lunes 77-55 a Panamá en la segunda fecha de la primera ventana de la fase de clasificación para el FIBA AmeriCup 2025 jugado en la Arena Roberto Durán, al este de la capital panameña.

El equipo panameño abrió de entrada una esperanzadora ventaja de siete puntos, pero los uruguayos fueron pacientes para recuperarse y tomar control antes del fin del primer tiempo gracias a Jayson Granger.

La primera parte cerró igualada a 12 puntos tras una canasta del local Trevor Gaskins antes que sonara la bocina.

La segunda mitad arrancó con una corrida de 10-0 por parte de Uruguay, con canastas de tres puntos de Joaquín Rodríguez y Gonzalo Iglesias.

Los dos primeros puntos de Panamá en el segundo cuarto llegaron hasta a los cinco minutos de juego, gracias a dos tiros libres de Eugenio Luzcando.

Los panameños, gracias a Bishop, recortaron distancias, pero la primera mitad acabó con nueve puntos de ventaja a favor de los visitantes (24-33).

En la tercera parte, el elenco uruguayo mantuvo a fondo el pie en el acelerador hasta sacar una ventaja de 28 puntos, la máxima conseguida en el partido.

La tercera parte finalizó con una ventaja de 62-34.

Los panameños prácticamente se vieron condicionados a minimizar el desastre, pero terminaron cayendo por 55-77.

Los mejores por Uruguay fueron: Joaquín Rodríguez con 18 puntos y 8 asistencias y Emilio Serres con 15 puntos y 4 rebotes.

Por Panamá destacaron: Tony Bishop con 11 puntos, cinco rebotes y dos asistencias y Eric Romero con 10 unidades y 8 rebotes.

Los panameños encajaron su segunda derrota y, junto con Paraguay yacen en el fondo de la clasificación del Grupo B, que lideran Uruguay y Brasil con dos victorias.

