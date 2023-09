Softbol de 50 años de P. Este disputa última fecha de serie regular

La Liga de Softbol de 50 años y más de Panamá Este tendrá este domingo la última fecha de la serie regular del torneo, de la cual clasificarán los seis primeros equipos a la siguiente fase.

El torneo, que tiene como sede el complejo Deportivo de Los Almendros, en Juan Díaz, tendrá el primer juego a las 8:45 de la mañana cuando se enfrenten el Club HR vs Trililin.

Publicidad

Después jugarán Thunder vs los Bodegueros, los Viajeros vs Bodegueros, Tocumen vs los Bocatoreños residentes en la capital y cerrarán la fecha Team Lobos vs los Bocatoreños residentes en la capital.

Hasta el momento, los Bodegueros marchan al frente de la liga con 14 triunfos sin derrotas.

Después siguen los Bocatoreños residentes en la capital y Tocumen con marca de 9-5, Trililin y el club HR (8-7), Thunder (7-8), Los Almendros (6-10), Team Lobos (4-11) y Los Viajeros (1-13).

En los resultados de la última fecha, Tocumen venció a Thunder 7-2; Trililin a los Bocatoreños residentes en la capital 7-4; Club HR 6- Los Almendros 5; y Team Lobos 16- Los Viajeros 12.

Horacio Rodríguez, organizador de la liga, informó que en la segunda fase se jugará una ronda todos contra todos, en la que los cuatro mejores avanzarán a las semifinales.

En semifinales, el primero se medirá al cuarto y el segundo vs tercero en partido único. Los ganadores disputarán el título.

Paralelamente, los tres equipos eliminados de la serie regular disputarán una copa de consolación.

Contenido Premium: 0