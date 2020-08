Thomas Christiansen: 'Conozco al fútbol panameño'

Aunque será su primera experiencia en América Latina, el nuevo técnico de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, se ha ilustrado del fútbol nacional a tal punto que aseguró que en una escala de 1 a 10 tiene un ocho.

"Desde el 31 de mayo que escuché la posibilidad de dirigir a Panamá me he empapado del fútbol panameño. En una escala de 1 a 10 le pondríamos un ocho. Los otros dos puntos los obtendría de los técnicos locales que me acompañarán", manifestó Christiansen durante la primera conferencia de prensa (virtual) con los medios en Panamá luego de su arribo el pasado lunes.

Al mismo tiempo, el técnico danés se siente preparado para asumir el cargo de una selección nacional, una labor que por primera vez realizará ya que en su carrera sólo ha dirigido clubes.

"Me siento bastante preparado para asumir este nuevo rol. En una selección nacional recibes a los jugadores cinco días antes de los compromisos. Hay que ver muchos partidos de los jugadores pero también es importante tener comunicación con ellos, sus entrenadores y preparadores para darles seguimiento", expresó Christiansen.

"Tenemos que hacer un gran trabajo en este punto para que esto redunde en beneficio de la selección", agregó.

Sobre su forma de trabajo, adelantó que tiene su estilo de juego y es el que implementará en el equipo.

"Me gusta tener el dominio del balón, controlar el partido. Creo que tenemos jugadores que se pueden adaptar a nuestro sistema".

No obstante, dijo que para lograr su cometido se necesita trabajar.

"Quiero que el jugador se lo tome en serio como si fuera su último juego de convocatoria. El que tenga capacidad, compromiso y talento va a tener la oportunidad".

Al ser cuestionado sobre su principal reto con la selección de Panamá, obviamente dijo que es llegar al Mundial.

"Es lo que todos soñamos. Es el mayor reto pero también hay que hacer crecer a una selección y que se sienta reflejado el trabajo, meter una nueva metodología y dejar un legado", indicó.

El técnico de Panamá iniciará su trabajo con un grupo de 30 jugadores locales en provincias centrales por un período de 45 días bajo el sistema de 'burbuja' y así trabajar con menos riesgos de contagios del coronavirus.

Panamá iniciará su camino rumbo a Catar 2022 a partir del mes de octubre cuando juegue su fase de grupos, en el cual tendrá que quedar en el primer lugar para seguir en carrera y tener opción de entrar al Octagonal, de donde saldrán los tres cupos directos a la máxima cita del fútbol.