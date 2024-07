Thunder lidera softbol de 50 años y más de Panamá Este

El equipo de Thunder lidera actualmente la tabla de posiciones de la Liga de Softbol de 50 años y más de Panamá Este luego de la última jornada disputada en el Complejo Deportivo Roberto Kelly.

En la última fecha, Thunder venció 16-4 a los Bocatoreños residentes en la capital para mejorar su marca en tres triunfos y una derrota.

En el segundo lugar están los Bodegueros, que tienen récord de dos triunfos y una derrota.

Por su lado, los Bocatoreños residentes en la capital quedaron registro de 3-2, al igual que el Club HR y Trililin.

Con 2-2 están Los Almendros y Tocumen, seguido del Team Lobos con 1-3 y cierra la tabla de posiciones Los Viajeros con 0-4.

Los otros resultados de la jornada fueron: Trililin 13- Los Viajeros 2, Club HR 7- Tocumen 5 y Club HR 4- Los Almendros 1.

Para este domingo continuará la liga con cuatro encuentros iniciando a las 9 de la mañana con el partido entre Los Viajeros vs Team Lobos, seguido de los partidos club HR vs Bocatoreños residentes en la capital, Bodegueros vs Tocumen y Thunder vs Trililin. El equipo de los Almendros está libre.

