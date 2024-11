Todo listo para homenaje a Atheyna Bylon y 'El Científico' Núñez

Todo está listo para la Noche de Boxeo recreativo que se realizará en honor a la medallista olímpica panameña Atheyna Bylon y al clasificado mundial panameño Ricardo 'El Científico' Núñez en el Gimnasio Yuyín Luzcando de Betania.

El evento, organizado por la empresa Cornejo Producciones, iniciará a las 7 de la noche y tendrá una serie de exhibiciones, las cuales están programadas a tres asaltos de tres minutos cada uno en la rama masculina, mientras que en la femenina también serán a tres rounds pero con duración de dos minutos cada uno.

Entre las exhibiciones que se darán están la de Manuel 'El Escorpión' Vides (Panamá) vs Samuel 'Pesadilla' Moreno (Darién); Abdiel 'El Cuco' Mojica vs Edgar Valencia; Yunior 'Bronco Man' Menéndez (Cuba) vs Dayson Rivas (Venezuela); Víctor 'Prototipo' Delgado vs Joel Simmons; Regy Mendoza vs José 'El Tigre' Forero; y Lorena Ascanio (Venezuela) vs Yacksury Gordon (Panamá).

Cinco peleas olímpicas completan la función.

El promotor Francisco Cornejo informó que por motivos de fuerza mayor no se podrá efectuar la exhibición entre los excampeones mundiales panameños Ricardo 'El Maestrito' Córdoba y mauricio 'Ñáñara' Martínez.

