Torres espera ‘volver’ para ayudar al Atlético

El exdelantero internacional Fernando Torres, retirado hace un año e ídolo del Atlético de Madrid, explicó que se está formando como entrenador y en gestión con el objetivo de volver al Atlético "al sitio donde pueda ayudar más", sin especificar el puesto, un retorno que situó en el largo plazo.

"Hace un año que me retiré y mi objetivo es disfrutar de mi tiempo, de mi familia, no hacer viajes cada tres días y disfrutar de mi tiempo, al mismo tiempo prepararme el curso de entrenador, cursos de gestión y dirección deportiva para lo que venga en el futuro. Lo que venga, seguro que no va a ser a corto plazo", dijo Torres.