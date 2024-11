Tres títulos se disputarán en cartilla de boxeo el 29 de noviembre

Tres campeonatos internacionales se disputarán en la cartilla de boxeo del próximo viernes 29 de noviembre, la cual se realizará en el centro de Combates de Pandeportes y que es organizada por las empresas Master Promotions y All Star Boxing.

El nicaragüense Harvin ‘Manimal’ Aguirre defenderá el título Fedecentro welter (AMB) ante el mexicano Ismael ‘Guerrero Azteca’ Urieta a 10 asaltos.

Por el título Fedelatin supermosca femenino de la AMB, se medirán la panameña Nataly Delgado y la colombiana Rini Khoudari a 10 rounds.

Por su parte, el dominicano Heiden Martínez enfrentará al colombiano Miguel Bolaños por el campeonato Latino Silver Superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Otra pelea internacional importante en la que por el momento no habrá cetro en juego será la del panameño Leroy ‘El Sensacional’ Estrada y el mexicano Christian ‘Chicarito’ González, quienes se medirán a 10 asaltos y 113 libras.

‘El Sensacional’ Estrada ostenta un récord profesional de 18 triunfos (8 KO) y cuatro derrotas, mientras que González tiene 15 triunfos (5 KO), dos derrotas y un empate.

Otros combates de la cartilla, que será transmitida en vivo por ESPN, serán los de Pedro Alarcón (Colombia) vs Carlos ‘El Gallero’ Rodríguez (Panamá) a 10 rounds y 112 libras; Hernán Alarcón (Colombia) vs Ronal Batista (Panamá) a 10 rounds y 118 libras; Ángel Bethancourt (Panamá) vs Isaac Samaniego (Panamá) a 6 asaltos y 115 libras; y Rafael Bethancourt (Colón) vs Josué Alvarado (Panamá) a 4 asaltos y 149 libras.

