Tuchel: “El Real Madrid tiene un 51% de posibilidades de ganar”

El alemán Thomas Tuchel, técnico del Bayern Múnich, no quiso centrarse en “el mito del Real Madrid” ni hablar de ello con sus jugadores, aunque aseguró que el conjunto blanco “tiene un 51% de posibilidades de ganar” por el hecho de jugar el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de fútbol en el Santiago Bernabéu.

“Hay que jugar el partido. Con los jugadores no hablamos del mito del Real Madrid, aunque sabemos que es uno de los estadios más difíciles donde ganar; pero no imposible. En la ida jugamos mejor y no ganamos. El Real Madrid tiene un 51% de ganar por jugar en casa”, dijo Tuchel en rueda de prensa.

¿Cómo voy a explicar yo el mito? Yo de pequeño ojeaba los libros sobre los éxitos del Real Madrid y siempre aparecía Emilio Butragueño; si me quedaba despierto a ver una final siempre salía Butragueño… y me viene a la memoria esa imagen. Es uno de los clubes más importantes del mundo y va a ser una semifinal magnífica. Es un regalo y una obligación. Estamos jugando una semifinal para llegar a la final”, añadió.

“Hemos tenido un día más de preparación que en el partido de ida. Hemos aprovechado ese tiempo con doble sesión de estrategia y preparando el partido contra el Real Madrid. Ahora acabamos de llegar y tenemos que disfrutarlo”, declaró Tuchel, que entró con una sonrisa a la sala de prensa y se mostró sentimental durante su comparecencia ante los medios.

"Una gran ilusión"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que la emoción con la que disfruta la preparación de un gran partido como la semifinal de la Liga de Campeones ante el Bayern en la víspera, se convierte en "preocupación y un poco de miedo" el día de un partido para el que dijo que no son optimistas pero en el que tienen depositada "una gran ilusión".

"Hoy es un día que merece la pena vivir antes de una final con toda la ilusión del mundo. Es una motivación muy grande de ser protagonista y vivir un día como el de hoy. Puede ser más complicado vivir el de mañana porque antes del partido llega la preocupación y un poco de miedo", confesó. "Pero preparar una semifinal es espectacular. Trabajar con la idea de estar en otra final es algo muy bueno que da mucha motivación", añadió.

Ancelotti mostró el sentir del vestuario con máximo respeto a un rival como el Bayern, reconociendo que en la ida fueron inferiores en el empate a dos tantos del Allianz Arena.

