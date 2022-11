Uruguay dejó "un sabor a poco"

El debut con empate sin goles de Uruguay ante Corea del Sur en el Mundial le dejó un "sabor a poco" a la prensa local, que este jueves también resaltó que la Celeste "no encontró su estilo".

"Sabor a poco en un estreno con matices en el Mundial de Qatar 2022", tituló el diario El País.

Resaltó que el once dirigido por Diego Alonso "tuvo las situaciones más claras de peligro" luego de un comienzo de partido "en el que los asiáticos tomaron la iniciativa y no lograron sacar ventaja".

Mientras tanto Ovación, suplemento deportivo de El País, publicó diversas notas entre las que compartió el 1x1 de los futbolistas uruguayos y valoró con siete puntos la actuación de Fede Valverde, a quien dio como figura.

"El Halcón jugó por el medio a la derecha y fue otro que creció con el paso de los minutos. Su exuberancia física se destaca en cada partido desde el punto de vista táctico, ya que llega a cerrar espacios en lugares que son necesarios", indicó.

Por su parte, Referí, suplemento de Deportes del diario El Observador, apuntó que Uruguay "no encontró su estilo y lo traicionó en un planteamiento táctico conservador".

"La apuesta al orden táctico, el respeto por la pelota y la escasa llegada en ofensiva, caracterizaron el debut de Uruguay contra Corea del Sur en este Mundial Qatar 2022", publicó.

Montevideo Portal, en tanto, compartió en su portada las declaraciones que dio Diego Godín luego de finalizado el partido.

En otra de sus notas indicó que la Celeste "tuvo sus chances" pero empató sin goles, al tiempo que resaltó los disparos de Godín y de Fede Valverde que se estrellaron contra el poste.

El periódico La Diaria, en tanto, tituló: "Tan cerca, pero tan lejos: Uruguay y Corea del Sur abrieron el grupo H".

"El riesgo del partido inicial, sumado a la paridad establecida en el campo de juego, conducen a pensar que no fue un mal resultado, aunque la celeste estuvo cerca de poder ganarlo. El viejo axioma de que cuando no se puede ganar no hay que perder es válido también en este inicio del Mundial", destaca la nota.

