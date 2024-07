Venezolano Romo: "Queríamos hacer historia, pero no se nos dio"

El guardameta Rafael Romo lamentó este viernes la eliminación de Venezuela por Canadá en la fase de cuartos de final de la Copa América, pero matizó que su selección tiene por delante "un camino largo" con un buen presente y un gran futuro.

"Hoy no se nos dio. Me voy contento con el esfuerzo del equipo. Queríamos hacer historia, pero no se nos dio", expresó el portero de la Universidad Católica ecuatoriana al término del partido jugado en el AT&T Stadium de Arlington.

"Lo hemos hecho bien, pero esto es fútbol. Se juegan noventa minutos y a veces también hay penaltis, como hoy", dijo en alusión a la derrota por 3-4 en la tanda de penaltis tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario.

"Nos queda un camino largo, en las eliminatorias vamos bien, esto no termina aquí", puntualizó el jugador de 34 años, que se consagró en la Copa América de Estados Unidos como uno de los 16 porteros que fueron titulares con sus selecciones.

