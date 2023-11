Xavi dice que ‘no juegan tan bien’ por culpa de la prensa

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que "las críticas de la prensa afectan a los futbolistas" y que, por eso, "no juegan tan bien", tras vencer al Alavés (2-1) en el partido de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Así lo aseguró el técnico en declaraciones a Esport3 y lo refrendó en la sala de prensa, donde agregó que los futbolistas jugaron "más tensos de lo normal, por todo lo que se genera fuera" de su entorno.

Publicidad

"No es normal que no veamos las mejores versiones de nuestros futbolistas porque no juegan liberados", aseveró ayer el preparador catalán.

Xavi apuntó que, errores como el 0-1 en el segundo 18, han hecho que a lo largo de la temporada el equipo "regale muchos puntos".

"Normalmente Gündogan no acostumbra a perder esos balones. El Alavés buscaba eso, bloque bajo para contactar con Samu (Omorodion) y salir a la contra. Es un error inaceptable", subrayó.

Y desveló que les dijo tras el primer tiempo: "En el descanso les he dicho que estén tranquilos. A mí también me dijeron que era el cáncer del Barça y aquí estoy, como entrenador".

En este sentido, señaló el técnico del equipo que en el vestuario fue "amable con los jugadores" porque "necesitaban más cariño que críticas". Pese a la victoria, el preparador azulgrana dijo que vino al campo "convencido de que el equipo iba a mejorar, pero la mejora ha sido mínima", por lo que hace falta "exigir mucho más a los jugadores".

Contenido Premium: 0