Que se habrá enterado "La Muerte" y su combo del Consejo sobre el avión militar ruso Illyushin II-96-400 VPU que sobrevoló Colombia. ¿Panamá no aparecía en las coordenadas?

Que un chusco pregunta si ese avión ruso venía para "Macondo" para sobrevolar lugares de interés, sacar fotos y captar señales digitales. ¿Y lo de la base de datos del MIDES en qué quedó?

Que murió el teniente coronel Pascualito, graduado en la escuela de aviación de México, director de Aeronáutica Civil y gerente de Explonsa.

Que se viene un lío por los lados de un estadio con el tema de la vacuna. ¿Porqué no hay devolución? ¿Será que habrá más de 100 razones para ello?

Que el "Monstruo" Justino denuncia que a un capitán del SPI, Miguel Elías Quintero murió de Covid 19 tras ser trasladado a la Policía cuando faltaba un año y medio para jubilarse. La mortalidad por coronavirus en el Servicio de Protección Institucional era del 0%. Ni el sepelio le pagaron.

Que la colega Alina Guerrero ingresada en el hospital. ¡Oraciones por ella y pronta recuperación!

Que anoche hubo protestas en Agua Buena de Chilibre por falta de agua. ¡Tienen 5 generaciones pasando páramos como los gorgojos!

Que menos mal que la misma abogada de las supuestas víctimas de Arquesio afirma que incurrieron en inconsistencias en sus declaraciones. Hubo 4 versiones diferentes sobre el supuesto hecho. Por lo menos es leal a lo ocurrido.

Que lo que no agregó, pues no se lo preguntaron, es que el funcionario que recibió las primeras declaraciones a las supuestas víctimas, fue de la Personería Comarcal en Guna Yala, que no es Waga sino Dule.

Que tampoco dijo, pues nadie se lo preguntó, es que ambas hablan español porque estudian en la capital, pero en la audiencia declararon con intérprete.

Que el HD Silva todavía sangra por la herida, por la condena 5 - 4 contra La Chilindrina Gómez, en la Tremenda Corte. Todas las condenas deberían ser por 2/3, como las de la Sala Penal, de los Tribunales de Apelaciones, los Tribunales de Juicio y los que atienden apelaciones de los Jueces Municipales..."

Que mucha expectativa por la lectura de la sentencia del caso Arquesio Arias, el 30 de abril, para entender cómo se votó no culpable por unanimidad por 3 de 4 delitos, por inconsistencias en las pruebas, pero en un delito esas inconsistencias provocaron un 5 - 4.

Que hoy es la inauguración de CADE 2021 ¡Reimaginando a Panamá! Elisa Suárez de Gómez y Axel Kaiser, serán las voces que se escucharán en la jornada.

Que un jodedor alega que a los fiscales de "La Espía" Isolda les gusta el número 51. Esa es la cantidad a los que piden llamamiento a juicio en Odebrecht y ahora en "Blue Apple", que dicho sea de paso la jueza Baloisa Marquínez, pospuso la audiencia de este último caso para el próximo 5 de agosto de 2021.

Que si Baloisa es acuciosa le tomaría tres años leer el casi millón de fojas que tiene el caso Odebrecht, si se propone darle lectura diaria a 1,000 páginas del expediente.

Que la división en la Tremenda Corte sobre uno de los cargos contra Arquesio surgió, porque 4 de los magistrados nombrados por "Cabeza Tibia" proponen condena para calmar a la opinión pública a lo que se sumó un quinto temeroso a lo mediático.

Que un jodedor alega que Arquesio es mejor que se dedique a la urología, porque con la mala fama que ahora tiene, es difícil que las damas acudan a su consultorio.

Que el Departamento de Estado estará advirtiendo no viajar a 80% de los países debido al riesgo del Covid- ¡Hacer turismo interno!