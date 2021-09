Que en el Tribunal Electoral le volaron la cabeza a los responsables de fiscalizar el uso del subsidio por parte de los partidos políticos. ¡Bueno, hace rato hay una botadera en el reino de los Tribilines del Palacio de la Democracia!

Que en Punta Coco se agarraron a piñazos dos de los cazangueros y anoche radio Bemba mandó falsamente al otro mundo a uno de los golpeados. ¡Suave que es bolero y la violencia no es buena en ningún lado!

Que "Yeyito" Barría sería la opción del poder económico en reemplazo del "Timbalero" Lombana.

Que la Fiscalía Metropolitana admitió una querella de Kevin Moncada contra Annette Planells y otros por delitos contra el honor. Reclama daños y perjuicios por $250 mil.

Que en NY promocionan desde ayer la cercana visita de "Cabeza Tibia". Se asegura que no solo hablará en el foro mundial, sino que sostendrá una serie de reuniones y contactos de lo más interesantes.

Que a la hora de recoger lechugas para costear los gastos de la protesta del martes, resaltan los aportes de los hermanos Iván, Alex y Erick. Un jodedor alega que los negocios made in China dan para eso y mucho más.

Que ayer quedó claro que magistrados, diputados y de la sociedad civil coinciden en que muchas de las reformas aprobadas en primer debate son buenas. Ahora lo que queda es separar la brusca.

Que mañana habrá sorpresas y sorprendidos en el directorio del perraje. Vientos de cambios soplan por la avenida México. Muchos de los que están ya no estarán...y muchas lealtades cambiarán de barrio.

Que al Oliva le robaron el mandado con el uso del QR en Europa. Tanto nadar, nadar y nadar para morir en la orilla. No solo Luis está desolado...por la AIG, la mayoría piensa, que le robaron los huevos al águila.

Que lo de capturar a los funcionarios corruptos de la CSS está bien, pero qué hay de los dueños de negocios que compraban lo robado. ¡Ambos son criminales!

Que los empezaron criticando el CROAN dirigido al combate del narcotráfico y el crimen organizado, ahora le quieren encontrarle la 5ta pata a la creación de la Fuerza Conjunta Contra el blanqueo de capitales. ¡No hacen, ni dejan hacer!

Que ayer hace 46 años, Rennie Stennett, bateó de 7-7 jugando para los Piratas y contra los Cachorros de Chicago. Dio 4 sencillos, dos dobles y un triple. Dos veces bateó 2 hits en un episodio. Los Piratas ganaron por 22-0. En ese mismo juego. Manny Sanguillén conectó de 5-2.

Que para lo del SPA, el "Cecs" Fábregas, Angela "La Soviética" y la "Drive In Gucci 2" López estaban en Santiago y ese jueves no hubo pleno de la Tremenda Corte, el jueves pasado no hubo pleno y ayer los Tremendos Jueces estaban en la Altiva en una gira. ¡Ya van 3 semanas seguidas que no se discuten expedientes!

Que hay .¿mora en la Tremenda Corte? Para muestra, la "Drive In Gucci" 2 López tiene un año engavetado lo del matrimonio igualitario y una casación del Gallero recién capturado.

Que .Abelito preguntándose si Harry "El Sucio" y "El Vara" Mejía, el binomio de acusar sin imputar, estaban en la vigilia para protestar por que la "Drive In Gucci 2" López ha tocado a sus intocables.

Que el jinete Tomás Mejía, de 26 años, fue suspendido por 10 años por ser detectado con una batería tras ganar el 3 de septiembre una carrera en Monmouth Park. De seguro ahora solos será galopador por los lados de Ocala.

Que asegurados con problemas de retina inflamada reportan que llaman al 199 de la CSS, ponen opción 2, submenú 1 y no hay manera de lograr una cita. Le piden al mandatario que vaya de "Incog-Nito" para que lo compruebe.