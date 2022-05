Que ayer en un programa de opinión por tv, la abogada Pimienta dijo que un diputado es narcotraficante, pues fue condenado como consumidor. Los moderadores echaron la silla hacia atrás de la incomodidad. ¡Que horrible!

Que el "Hípico" Sittón al notar que en el partido del "Timbalero" Lombana solo votaron 274 personas, exclamó: ¡coño, en la multi que vivo votan 320 en la asamblea de propietarios!

Que MELA ya lleva 630 días y no emite el fallo sobre el matrimonio igualitario o si se mantiene varón-mujer.

Que "Tortugón" estuvo con "Blandito" en las fiestas de los 500 años de Natá. ¡Dios los cría...!

Que vieron a "Franken Berry" montando bicicleta en Central Park y en #Panamá no se monta ni en un scooter. ¡Si te quieres divertir con encanto y con furor...!

Que la metedera de miedo, ahora con la viruela del mono y la hepatitis galopante, ya tiene a muchos frunciendo el sueño. Especialistas miran como muy sospechosa, la repentina aparición, de tantos males.

Que cada domingo que pasa, "El Irritado" hace más de periodista, que de Analista. Ayer, en el programa de la brujita del Radar, se dedicó a interrogar a Rodri El Noriega #2. ¿Y esa vaina?

Que lo más triste que pudo haber pasado con los libros que se han perdido en la Biblioteca del Instituto Nacional, es que hayan terminado en el basurero más cercano del plantel.

Que en la Cancillería cuentan con un Secretario General de lujo, pero lo tienen subutilizado. A John Cooper lo han arrinconado, y sus responsabilidades la han asumido Asesoras cercanas a "Chabela, La Mala".

Que después del Congreso del PRD, hay expectativa por su reorganización interna. Nuevo Administrador, quién será el Jefe de Prensa, Tesorero, Director de la Escuela de Cuadros y otros cargos.

Que los chorrilleros saltaron en un pie al confirmarse que el Municipio invertirá más de 1 millón, en rehabilitar las instalaciones de restaurantes de la Cinta Costera 3, conocidos como “Sabores del Chorrillo”.

Que mucha gente, que entiende y respalda la razón de los cierres de calle, le está pidiendo a quienes organizan los tranques, buscar otros métodos de lucha. Es que ya no aguantan las cuantiosas pérdidas.

Que algunas cifras no se entienden. Este fin de semana TODOS los bailes estuvieron llenos, “a matarse”, se vendió más cerveza que nunca, aumentaron viajes al interior y gritan que la gasolina está carísima.

Que con la boda de Kayra y su príncipe africano, a más de cuatro, les está brotando lo peor de su miseria humana. No pueden ocultar la envidia, a pesar de que es tan fácil alegrarse con la felicidad de los demás.

Que un chusco comenta que se espera que para esta semana MOTIN y sus satélites le pongan una valla al Juez Dearie de NY por atreverse a dictar un fallo contra lo pedido por los Fiscales y la línea de Tío Bobby y el Diario de la 12 de octubre.

Que digan la verdad. La audiencia de New Business no se realizó pues el Juzgado Liquidador volvió a equivocarse en las notificaciones a las partes y encima multa a abogados con poderes revocados. ¡Pura improvisación!

Que ¿en qué se parecen la audiencia de Panamá y de NY donde se menciona a Odebrecht? Que en ambas hay condenas por acuerdos. Y fueron primero en Panamá. Un necio destaca que "El Tortugón" no ha querido llegar a un acuerdo..."

Que en qué no se parecen esas audiencias? Que en #Panamá los Fiscales fueron los de "La Espía" Isolda, que actúa la Juez 3 de Liquidación, que los condenados no pagan las multas acordadas y que en NY la condena fue por una modalidad de delito financiero y no peculado ni corrupción.

Que en Bélgica ya empezó la cuarentena obligatoria de 21 días contra la viruela del simio y en Argentina ya se dio el primer caso.

