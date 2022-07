Se Escucha por Ahí

Que los políticos no entienden que la crisis que enfrenta el país, se los puede llevar a ellos en banda y no solo a los del gobierno. ¡En este río revuelto, no habrá ganancias para pescadores!

Que Pedrito, el del "Café con Sittón", destaca con acierto que la protesta social actual, a diferencia de la "Cruzada Civilista" que era de corte empresarial, es de los sectores populares que ya no aguantan más.

Que los grupos indígenas mantienen tranques en diferentes puntos de la Interamericana, a la altura de Tolé. ¡Ni se mueva por esos lares, porque quedará atrapado!

Que el colectivo con más adherentes es el PRD con 684,631 y el que menos inscritos tiene es el Partido Popular con apenas 18,560. ¡Caben en un Volkswagen!

Y hablando de los populares le piden a "Cabeza Tibia" que suspenda los nombramientos en el gobierno y le meta tijera a los gastos.

Que en Panamá Pacífico no tendrán agua hoy desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del domingo.

Que en Coronado exclamaban ayer: es viernes y Naturgy lo sabe. ¡Apagón!

Que el abogado Eliécer Plicet está creando la Fundación de Hombres Maltratados. ¡Mira tú!

Que Elon Musk decidió no comprar nada #Twitter. ¡Más vale pájaro en mano que 44 mil millones volando!

Que los del Movimiento Radix expresaron indignación por la ridícula pena de trabajo comunitario impuesta al cura Luis Ruiz Quiroga por los actos libidinosos contra un menor de edad.

Que los de Radix también cuestionan el acuerdo de pena pactado por la fiscal Zuleyka Moore con el cura tocón

Que de Palacio aclaran que "Gaby Cell" “no ha programado ninguna reunión con la dirigencia magisterial o con algún otro representante de los grupos que protestan en el país”. ¡Pendejos no son.

Que "El Ratón" Blas Pérez a sus 41 años vuelve al fútbol para jugar con el Dallas Sidekicks, de la Major Arena Soccer League, liga donde se juegan dos tiempos de 30 minutos cada uno.

Que el martes la emisora Ondas Centrales cumple 75 años. ¡Ya Héctor Javier prepara un fiestón por el aniversario de "Brillante"!

Que para hoy están anunciando protestas en el cumpleaños de Etelvina.

Que un chusco alega que la "Gucci 2" para la Sala Penal, empuja al candidato "Bombonera".

Que hoy a las 10:00 a.m. en la Iglesia San Vicente de Paúl, en Arco Iris, serán las honras fúnebres del baloncestista colonense Fernando Pinillo, miembro de selecciones de Panamá que ganaron 5 medallas de oro en eventos de la década del 80.

Que una candidata a magistrada anuncia una auditoría a la "Cueva de la 5 de Mayo". ¡Mejor que ni la designen, porque ya se anticipa lo que le espera!

Que siete años después, Michel Platini y el ex presidente de la FIFA Sepp Blatter fueron absueltos en Suiza en el caso de fraude que puso fin a las ambiciones del ex futbolista francés de acceder a la cabeza del fútbol mundial.

Que el actor Tony Sirico, quien interpretó al gángster Paulie Walnuts en "Los Soprano", murió el viernes a los 79 años, dijo su familia

Que la Embajada de #EEUU en #México emitió una alerta a sus ciudadanos para no viajar a Tijuana y Rosarito, Baja California por las acciones de los carteles.

Que un repre de Tonosí, que ahora es tip toker, está Imputado por delitos contra la Nación, pero se hace el pulcro. ¡No joda!

