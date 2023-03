Que en la CSS las cosas andan patas pa' arriba por el lío del fentanilo. La pregunta es si se perdió del almacén o se compró, se pagó y nunca llegó.

Que en Coclé hay una chica Only Fans que recolecta fondos de sus seguidores para tapar los huecos de las calles de su barrio. ¡Tremendo emprendimiento!

Que "Huevito" Pineda comparó al "Dr. del Ghetto" como el hombre que se sienta en el "trono del faraón" de la "Cueva" y no lo dejaba hablar para advertir que no había quórum, durante la comparecencia de Noriel. ¡Ya le pidió disculpas a "Machete" Carles por utilizar su micrófono!

Que varias embajadas le cayeron en bloque a "Mela Gucci 2" por su fallo contra el matrimonio igualitario.

Que el vice del "Zaratí" va ahora el 25 a República Dominicana. ¿No se llevará a "Chiqui" Torrijos que conoce bien esos lares?

Que los trabajos de rehabilitación del puente Centenario tendrán un costo de $5, 641,716.16

Que "Bolita" Ellis coordinaba ayer en el Manolo de Obarrio las conspiraciones de última hora para evitar hundirse con el Titanic "Roux".

Que Carlos Pérez Herrera no se atrevió a tomarle una apuesta a "Cheito" Castillo sobre los resultados de las primarias del PRD.

Que "El del Zaratí" no está haciendo campaña con grandes grupos, sino que sostiene encuentros en las casas de los dirigentes del PRD.

Que el asesor Presidencial Especial para las Américas, Christopher J. Dodd llegará hoy a Panamá para la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo y se reunirá con líderes bancarios y financieros regionales, así como con funcionarios panameños.

Que Roberto Ruiz Díaz ensaya ahora una nueva aventura. Apoyará a "Chiqui" Torrijos vía Partido Popular. ¡Bueno ya perdió la recolección de firmas contra "Tanque de Gas" y tiró la toalla en la recolección de firmas para candidato!

Que la Tremenda Corte no concedió el amparo de garantías de Alfredo Castillero Hoyos contra la resolución de la "Cueva de la 5 de Mayo" que se lo voló como Defensor del Pueblo.

Que si Panamá hace un papelón ante Argentina por enviar a un equipo B para enfrentarse al campeón del mundo. ¡Es mejor que el técnico Thomas Christiansen se prepare para la palera que le vendrá!

Que "La Faraona" Loly Ureta celebró ayer sus "Sin Cuenta" en el Casco Viejo y el domingo está lista para la cabalgata en David.

Que el ñameñismo decidió llevar a primarias su candidatura a la alcaldía de Panamá. ¡Se jodió el PAIS de Toto!

Que a "Guandú" Abrego los SPI le exigieron -por razones de seguridad- entrar con el jacket abierto al recinto en David donde estaba "Cabeza Tibia". ¡Si son cebosos esos manes!, exclamó Luis René.

Que Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNY-Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y US Bank realizarán depósitos por un total de $30 mil millones al First Republic Bank. ¡Inyección histórica!

Que Pornhub fue adquirida por la firma canadiense de capital privado Ethical Capital Partners. ¡El diablo es puerco!

