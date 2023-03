Que cuando vieron a "Chayo" incluida en la reunión del candidato alterno del PRD con la "Prima de Charlie Aponte", un jodedor exclamó que solo faltó Pedro Miguel.

Que un jodedor sostiene que la "Prima de Charlie Aponte" ya parece la dueña de Konzerta.com o Encuentra24, porque se la pasa entrevistando a precandidatos presidenciales de "Macondo". ¡Ay, bendito, cuida'o se le pone la piña agria!

Publicidad

Que Luis Carlos "Head" renuncia a la junta directiva de la Caja de "Zambo" para ir de embajador. Se menciona Costa Rica, Bélice y Haití. ¡Pura vida!

Que en la reunión de "La Prima de Charlie Aponte" con los periodistas el tema central de conversación y fijación fue "El Loco". Allí estaban "Pascalia", James "Metro", Laura "La Peruana", Flor "Pálida", Ñito y Camila "Omega", Axel , "La Brazz" Arosemena, Atenogenes, Alfonso Grimaldo, Eloy Alfaro y "Movin" Planells. ¡La conversa fue off the record! ¡Xuxa y eso que Mi Jefecito El Griego no estuvo, pero tiene el reporte de todo!

Que el Kike Zarak advirtiendo el partido ñameñista nunca apoyaría la candidatura del hijo de Torrijos. Hubo más de 65 copartidarios asesinados por la dictadura militar, recordó el exembajador en Polonia.

Que "Palito" Avila no aguantaba la risa cuando el Dr. Bernal zarandeaba al "Dr. del Ghetto" por cambiar de parecer en torno al proyecto de extinción de dominio. Ayer en el debate, 8 de 9 invitados, se mostraron en contra.

Que Alfredo Vallarino les dijo a los de la "Cueva de la 5 de Mayo" que cuida'o y les aplicaban luego la extinción de dominio. Orobio exclamó que -tal como estaba el proyecto- tendría muchos clientes.

Que el jefe de bomberos está en la cuerda floja metió un montón de ascensos y no los incluyó en el presupuesto.

Que en San Miguelito varios candidatos del PRD se van a matricular en otros partidos, porque no saben si el dedo los alcanzara a ellos cuando postulen.

Que "Lucho" Gómez está que ayuna un día sí y el otro no, porque debe rebajar 150 libras para una operación en la rodilla.

Que un gran jurado de Nueva York imputó al "Pato" Donald en una causa relacionada con el pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, Trump alega que es"una cacería de brujas" y que esa decisión se devolverá como boomerang hacia el "Olvidadizo".

Que preguntan si "Tortugón" está apoyando al candidato alterno del PRD: "Chiqui" Torrijos, porque éste tiene de vocero a la exministra de Trabaja del expresidente ñameñista.

Que en Expocomer los stand de EEUU y de Cuba estaban uno al lado del otro. ¡Los aseres formaron la tarde de ayer un Guateque que solo faltó que Cairo Palomo se pusiera a tirar unos pasos!

Que ya destacan que el el Partido "Casio" postuló hace 20 años al último candidato de sus filas. Se trató de Eddy "Sonrisa" Vallarino.

Que en Costa del Este se quejan que desde el viernes hasta el domingo deben mamarse los escándalos musicales de locales en el área detrás del Bladex.

Que hoy llega a los "Sin Cuenta" la recordada nadadora Eileen Mary Coparropa Alemán. ¡Hasta las oficinas de Starbucks , en Seattle, van los saludos!

Que el suplente de "El Micho" está apoyando al "Dr. del Ghetto".

Que en un restaurante de la localidad almorzaban dos altos funcionarios y uno exclamó: ¡ninguna junta comunal y alcaldía aguantan una auditoría...todos irían presos!. ¡Cuando el río suena piedra y palos trae!

Que ayer declararon paro educativo en Púcuro. ¿Y Meduca?

Que Mariano pisó ayer el montículo en el Yankee Stadium para hacer al lanzamiento de honor en la previa del Opening Day donde los de Nueva York derrotaron 5-0 a los Gigantes.

Que Alexis Jiménez Oliva renunció al CD por sentirse abandonado y se inscribió en el Molirena.Que Alexis Jiménez Oliva renunció al CD por sentirse abandonado y se inscribió en el Molirena.

Contenido Premium: 0