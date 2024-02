Que "Es-Pinilla" hablando pestes del actual Tribunal Electoral, pero todavía no aclara lo de su título universitario y cuando tenía a toda la parentela nombrada. ¡Sufre de amnesia!

Que ya las agencias gringas empiezan a meterle la lupa a lo que sucede en Panamá y temen que un gobierno con bajo respaldo popular pueda sufrir a corto tiempo inestabilidad y ser arrastrado por la protesta social. Reconocen que el único político con alta popularidad es "El Loco". ¡Chequea eso Mari Carmen!

Que "Stalin" Mulino tendrá su propio debate hoy por los lados el Hotel El Panamá y cuidado que logra más rating que el de los "ponys electorales". ¡En Crítica estará haciendo los análisis "Entre Ceja y Ceja" Sittón.

Que el embajador de China "Wei a Secas" optó por la jubilación. Dijo que los amigos son su elixir de vida.

Que "El Pato" Donald ya arrasó fácilmente en las cinco contiendas de nominación republicana eliminando a todos los rivales excepto a Nikki Haley, quien ayer perdió hasta en su estado natal: Carolina del Sur. ¡Todo indica que el partido de la "Prima de Charlie Aponte" será derrotado en noviembre!

Que para los expertos en procesos penales, las últimas diligencias ante la Juez Baloisa, dentro del mamotreto de New Business, son iniciativa de los fiscales y no de la defensa de nadie y menos de El Loco.

Que la Tremenda Corte solo debió decir que el expediente físico del mamotreto de New Business no está en el Juzgado Segundo de Liquidación y que formalmente está pendiente un trámite en el Tribunal Superior de Liquidación Penal.

Que de estos polvos vienen estos lodos. Siembra vientos y cosecharás tempestades. Entre septiembre y diciembre de 2023, Jueces y Magistrados hicieron gala de creatividad para leer entre líneas disposiciones sobre plazos y términos en procesos constitucionales y penales.

Que esa creatividad se le denomina pretermisión procesal y muchas veces la consecuencia es la nulidad de diligencias o la nulidad de procesos, pero entre septiembre y diciembre de 2023, a pesar de las advertencias, solo se recibían aplausos. ¡Recuerden lo que le acaba de suceder a la fiscal Zuleyka Moore!

Que ya una pequeña parte de la sociedad, con intereses definidos, se mal acostumbró a que las formalidades podían ser ignoradas, por lo que no entienden la razón que la Juez Baloisa o los Magistrados Hoo y Mata, o la Sala Penal de la Tremenda Corte, ahora sí le prestan atención a lo que antes soslayaron.

Que esta semana será movida en la Tremenda Corte, acerca de la casación no admitida y las aclaraciones rechazadas en el mamotreto de New Business, la solicitud del Fiscal Emeldo de agravar la medida cautelar personal contra El Loco, y la audiencia para imputar a Zulay en el caso de lo lingotes de oro..."

Que la "Chilindrina" Gómez, aprovechando la oportunidad gratuita que le brindan para hacer campaña, ahora se revuelve contra MOVIN y la hija del ahora difunto Rector de la USMA que le dio la oportunidad de ser Decana, sin experiencia docente universitaria.

Que hoy debe presentar su renuncia irrevocable el abogado del Tribunal Electoral que aseguró haberse reunido con la Jueza Baloisa Marquínez y ésta dice No. ¡Algunos de los dos miente!

Que una batahola en una gallera de Santiago, ha motivado una campaña nacional contra la pelea de gallos en Panamá. Por “perequeros” han despertado una animadversión, que puede llevarles el gozo al pozo.

Que la organización de los períodos escolares, con Maruja, ha sido un desastre desde el año uno. Pero, el de este 2024, parece superar todos los “zambapalos” anteriores. Nadie está contento, con nada ni nadie.

Que pareciera que Publio, con la creación del Super Zar perseguidor de los evasores de impuestos, no consultó con nadie. Los nuevos Fiscales tendrán una serie de poderes que tiene a muchos preocupados.

Que el hijo del “Ñato” Rivera sigue dilatando una importante decisión, sobre la concentración de cobre procesado, que permanece intacto en la Mina cerrada. ¿Qué estará esperando? La que sea, pero decida.

Que hasta los más radicales adversarios de El Loco tienen que reconocer que -desde la tierra nica- marca la agenda política del país todas las mañanas. Cosas mínimas se convierten en la noticia del Día. Les duele.

Que pocas entrevistas han sido tan descarnadas como la última del Huevito de Saint Michael. Como para una serie de Netflix.

Que el próximo jueves la Suprema Corte imputará cargos a Zulay. La Diputada probablemente no participe si la audiencia no es pública. Todavía pretenden que sea vía Zoom, y la prensa no podría estar presente. ¡La Generala Mela solo transmite todo lo que se refiera a "El Loco"!

Que la solicitud de JuanK Navarro, para que se auditen a todos los Ministros y altos funcionarios que saldrán del del Gobierno el 30 de junio, mereció el sábado un análisis de 2 horas en la Avenida México.

Que la balacera del sábado en un acto de la campaña electoral que recién inicia, es como para asustarse. Los organismos de seguridad tienen que ponerse las pilas, y evitar excesos antes de que sea muy tarde.

Que algunos policías en Las Lajas de Chame tienen una chamba con los dueños de grúas y patio. Hacen operativos en carros particulares y la otra parte hace ofertas por fuera. Ojo director y pregúntele a Romero.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio