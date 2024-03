Que ya varios panameñistas ranqueados preparan el salto para apoyar la candidatura de "Stalin" Mulino. ¡Se dieron cuenta que el "Orejita" no levanta vuelo!

Que la pelirroja Karamañites que demandó la candidatura de "Stalin" Mulino, es polifacética. Es abogada, trabajó en el bufete donde el "Orejón Minero" es socio, fue funcionaria del gobierno de "Leche Condensada" y ahora es una de las caras de Foco.

Que el mayordomo de "La Prima de Charlie Aponte" asegura haber visto a Gaby en la Embajada de La Cresta. ¿Qué habrá querido hablar el Tío Sam con el "Hombre del Zaratí"?

Que ¿cuántos quedarán con insomnio cuando "Stalin" Mulino se reúna con "La Prima de Charlie Aponte", su staff político y comercial, los agregados de defensa y las agencias federales de enforcement?

Que gente Del Valle de la Luna dice que Gaby no asistirá al debate en David, porque Mulino ha anunciado que no irá y José Gabriel quiere debatir con JR, porque esta es una contienda entre RM y el PRD. ¡Meto!

Que ya resulta sospechoso que otro alto miembro del PRD confunda que "El Nini" Torrijos, es el candidato del PRD. ¡Ahora fue "Huevito" Pineda y antes Balbina! ¡Lo cierto es que es duro vender otro PRD más por 5 años!

Que en un evento del PRD donde se celebraban los 45 años del partido, el "Dino" Doens dijo que cuando a "El Toro" se le ofreció ser candidato en 1994, lo rechazó inicialmente porque quería ser candidato a legislador por Boquete.

Que el representante suplente de Calidonia, Rogelio Saldívar, tomó posesión en el cargo de principal, durante la sesión de ayer del Consejo Municipal de Panamá.

Que falleció el pianista Pete Rodríguez, conocido como " El Rey del Boogaloo". Con su orquesta fue que "Pan con Pan" grabó en 1969, el álbum " De Panamá a New York ", que incluye el tema Juan González.

Que hace semanas había quienes no querían que JR Mulino participara en un debate. Ahora es "Stalin" el que no quiere participar. No se extrañen que haya uno o dos participantes en el debate que hagan alusión al ausente, demostrando el frulo que le tienen a la mancuerna: Martinelli es Mulino; Mulino es Martinelli.

Que los expertos opinólogos de la inconstitucionalidad de la concesión minera, deben concluir que en 50 días no es posible descarrilar a "Stalin" Mulino con la alucinada demanda que tiene como ponente al panameñista "CERPADEM" Arrocha.

Que una vieja beata alega que aunque "Stalin" Mulino es conocido por su fuerte carácter y no eludir batallas, no adolece de vainas de las que hizo gala "El Tortugón", como lo mesiánico, lo obstinado, el odio y la venganza.

Que falleció Elia Grajales, madre del Presidente del PRD, Benicio Robinson.

Que "Nando" Meneses renunció a su fuero electoral como diputado por el 13-1.

Que Angel Alvarez tildó de irresponsable a la comisión de Credenciales que preside "Huevito" Pineda, por afirmar que no se ha formalizado la renuncia de "Morticia" como diputada. ¡Dejen el infantilismo político!

