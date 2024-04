Que por culpa de Zuleyka van a demandar por desacato a "La Sombra" Caraballo, ya que la actuación deficiente de la Fiscalía generó una condena al Estado por casi $51 mil, la cual no se ha pagado.

Que hacía tiempo que no había una pelea por adjudicarse el segundo lugar en una elección, como la que desarrollan actualmente el de "Otra Trocha", "El Nini" y "Orejitas".

Que los tongos jubilados "El Búho" Pinzón, Javier Castillo y Rafael Alvarez, se sumaron al equipo del "Nini" Torrijos. ¡Un viejo oficial de las Fuerzas de Defensa exclamó: esos no sacan ni a un chivo a mear!

Que desde la campaña de "Orejas" están ofreciendo cielo, mar y tierra para que no saquen nuevas encuestas. ¡Ya hay desesperación!

Que ayer en la "Cueva de la 5 de Mayo" se desató una guerra de lengua entre Rupilio, el suplente de "El Micho" Benicio, por decir que Juan "Cantina" promueve el matrimonio igualitario.

Que a favor de la constitucionalidad de la candidatura de "Stalin" Mulino se han presentado 52 alegatos y en contra apenas tres: la del Tío del "Tortugón", el de Noriega, pero no el MAN, y el de Harry "El Sucio".

Que sin duda que los escritos del "Fratelo" Italo están revelando el porqué de muchas cosas que vienen ocurriendo en torno al tema de la candidatura de "Stalin" Mulino.

Que un necio sostiene que lo de la inconstitucionalidad de la candidatura de Mulino tiene una de 5 salidas: inconstitucional, constitucional, sanear y retrotraer, no viable, que no se decida nada hasta después del lunes 6.

Que hasta las 5 p.m. de hoy hay oportunidad para que se presenten opiniones, por medio de abogado, acerca si es constitucional o no la candidatura de Mulino y en un proyecto de fallo CERPADEM Arrocha deberá incluir un resumen de la opinión de "La Sombra" Caraballo y una recensión de cada una de las más de 60 opiniones recibidas.

Que dice un abogado de saco suda'o que como el lunes 6 de mayo es el ultimo de los 10 días hábiles para presentar el proyecto de fallo, "CERPADEM" Arrocha actuará dentro de la Ley y no presentará el proyecto antes de ese día.

Que dice un chusco que hay 2 personas cínicas: el que presionó a los 3 Mosqueteros para que inhabilitaran a Mulino pero no lo logró y quién está presionando a "CERPADEM" Arrocha para que presente el proyecto de fallo en determinada dirección, y ambas personas creen que nadie lo sabe.

Que el PRD está nombrando tanta gente en el MEDUCA y otras instituciones, buscando votos para las elecciones, que literalmente NO tienen ni siquiera espacio donde sentarse, sin funciones y rascando bolas TODO el día. Mientras, Contraloróa, MEF y Antai miran para otro lado.

Que hay un desubicado que lo sacaron del Darién por andar en vainas raras, pero en las faldas del Cerro Ancón un calvo casi lo focopea y quedó ubicado.

Que si declaran inconstitucional la candidatura de Mulino, no se sorprendan que presenten una denuncia penal contra los que firmaron el Acuerdo del Tribunal Electoral.

Que Beby Valderrama llega hoy a los "Sin Cuenta". ¡Gente que se pone vieja!

Que Juan Pablo Fábrega se sumó a los que consideran que la candidatura de "Stalin" Mulino es constitucional.

Que el ministro "Tajada" advirtió que rechaza los intentos para destituir al rey de la comarca Naso Tjerdi, Ardintero Santana.

Que Franklyn Delano Robinson ahora es patrocinador del Atlético Río Abajo FC. ¡Bien por "Pan con Queso"!

Que "Toro Sentado" Martínez sacó un video plomeando al "Orejón", porque no está ayudando a los candidatos. ¡Es un casa sola!

Que circula una encuesta en San Miguelito, donde varios de los que se creen fijos, no andan bien parados. ¡Hay que ir a las comunidades, no se engañen y luego no se depriman tras el 5 de mayo!

