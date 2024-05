Que "El Nini" Martín y "Orejas" Roux quedaron chillando tras el fallo de la Tremenda Corte que permite la candidatura de "Stalin" Mulino. Más hidalguía tuvo "Paneles Solares" Lombana.

Que los bonos de Panamá se recuperaron después de que la Tremenda Corte despejó el camino para que Mulino compita en las elecciones de mañana y se eliminó un riesgo clave para los mercados.

Que al "Orejas" se le olvidó que llamó a "El Micho" para pedirle apoyo político con una triangulación con Rony.

Que a "El Nini" se le olvidó que coló muchos de sus cuadros en el gobierno de "Leche Condensada".

Que hoy a las 10:00 a.m. en la Catedral será la misa de lo obispos previo a las elecciones de mañana. ¡Busquen a Dios!

Que a muchos les gustó más el salvamento de votos del "C3 Bailarín" Cedalise, que el fallo de los otros 8 magistrados. ¡En resumen: es vaina contra Mulino, no debió siquiera ser admitida!

Que el fallo de la Tremenda Corte cuestiona la interpretación del Tribunal Electoral sobre el artículo 362 del Código Electoral y suguere que debió aplicar el 363. ¿No es lo mismo: Interpretación?

Que "Básicamente" Alexander realizó un recorrido por el edificio Avesa, donde ahora operan cinco direcciones del MEF.

Que estamos en silencio electoral y ley seca por la proximidad de las elecciones mañana y

para poder reflexionar antes de ejercer el voto, no habrá reunión ordinaria, ni extraordinaria ni tampoco sesión permanente.

Que afloró lo débil de la mayoría simple en la Tremenda Corte, la nula coordinación entre su Directiva y todo indica que tendrá otros efectos pronto.

Que hay un chusco que dice que a partir del 2025, solo se le debe dar idoneidad para el ejercicio de la abogacía a los que culminen exitosamente una maestría en Derecho.

Que otro necio cuestiona que con solo ver los ejemplos de Harry "el que acusa sin imputar" y del abogado de La Prensa que nunca ha litigado, tener un diploma de maestría no es garantía de conocimiento, sensatez y cordura.

Que "Pan con Pan" no oculta su amargura y no entienden, que ya la gente no se traga su cuento de aparecerse cada 5 años para indicarle a los panameños por quién votar. ¡Respeta la voluntad popular!*

Que Barclays dijo el jueves que los bonos de Panamá bajarían si sacaban a Mulino. Bloomberg dijo ayer que subieron con el anuncio que JR correría. ¡Mucho manejo de Acha y Machete!

Que "FrankenBerry" pasado agachadito su cumpleaños "Sin Cuenta". Aprovechó la distracción de la previa de las elecciones, para no lanzar ni saludos.

Que ayer las redes antisociales se desataron con las campañas sucias contra diversos candidatos. ¿No saben que eso deja rastro?

Que en los trenes de la Línea 1 del Metro, los operadores se duermen y en ocasiones no anuncian ni por voz ni en los tableros digitales la proximidad de las estaciones. En los trayectos subterráneos hay que adivinar a cuál estación han llegado.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio