Que ahora comentan que van a revisar a los funcionarios judiciales para ver si tienen tatuajes. ¿Y si llevan el tattooo donde no llega el sol, ¿qué pasa y quién revisa? ¡Ñamería!

Que el directorio de los ñames se reunió anoche en el piso 9 del Hotel El Panamá. Llegó "Popi" medio ronco, Jaimito habló y se fue. También estaba "Etchelecuento", el fiscal Batista, Blandón entró medio escondido.

Que la reunión buena de los ñames vendrá la otra semana y será convocada por "La Doña".

Que ahora el cabreo de la Otra Mesa y del Poder del Cuarto en la TV, del Diario de la 12 de octubre y el abogado que nunca ha litigado, es que Juan Digo está clarito que no todos los 20 independientes son VAMOS y reconoce que esos casi 20 no son mayoría de 71.

Que en lo que patinó Juan Digo fue cuando dijo que descentralización no entregó la información que pidió, cuando la tiene la ANTAI y está colgada en la web. Debe evitar esos patinazos si quiere ser el líder de la oposición en lugar del Mochilero de la Otra Trocha.

Que un jodedor pregunta si el jefe de la "Secta Mocachino" renunciará a los casi $20 millones que recibirá como subsidio electoral en el quinquenio 2024-2029.

Que el alcalde Galván "Motta" no es correcto, cuando asegura que "Leche Condensada" deja un Gobierno "Para-Lelos" en la Corporación para el Desarrollo Integral de Colón, cuando la ley establece que son 5 funcionarios del gobierno de turno. ¡La Gaceta Oficial no muerde!

Que sin confirmar supuesta reunión entre "Stalin" y "Mela". Lo que sí es seguro es que no hablarán del trámite de la inconstitucionalidad de su candidatura, ni lo de la bajada del avión pues donde manda Capitán no manda Presidenta. En la agenda tampoco estará lo de la foto que no se ha vuelto a poner y la fastuo$$$a toma de posesión que se realizará en Boquete.

Que se vuelve aconsejar que tengan cuidado con aquellos juega vivos que se presentan como ungidos, voceros, allegados y ahijados de Mulino, aprovechándose del miedo de los que están dentro y de la esperanza de los que están afuera.

Que también se deben cuidar de las listas con las pollas de los que van a ser Ministros y Viceministros. Se permiten los pronósticos y son bienvenidas las predicciones, pero nada que diga de Fidedigna Fuente.

Que alguien puede informar si Tío Bobby ya pagó el casi millón que debe como evasor de impuestos, condenado por el Tribunal Administrativo Tributario de #El Tortugón"?

Que la alcaldesa de Penonomé, Paula González se sumó al grupo del CD que reclama la cabeza de "Orejita" Roux. ¡Mira tú!

Que entre los nombres que suenan para ministro de Salud figuran los doctores Julio Sandoval, Enrique Mendoza y José Terán.

Que preguntan si la Fiscal Zuleyka ya pagó los $50 mil por haber prestado un mal servicio público como Fiscal de La Espía Isolda, según la demanda del actual vice Alcalde, Tito Ruíz Díaz.

Que Aquilino "El Minino" Ortega llega hoy a los "Sin Cuenta". Tendrá una fiesta -con sesión de fotos incluida- en el pasillo de la Jirafa, en Albrook Mall.

Que "El Pato" Donald aventaja a "Ol- Biden" en cinco de seis estados claves indecisos: Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania, según las encuestas del New York Times, Siena College y el Philadelphia Inquirer.

Que los diputados de Vamos tendrán hoy una reunión.

Que Samy y Sandra llenaron una discoteca por Medellín. Por esos lares también anduvo "Huevito", pero prefirió un concierto de música tecno, después de la tunda que le dieron a la Fucking Resistencia.

Que unos avivatos andan solicitando plata a nombre de fray Javier Mañas, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. ¡Con los Santos no se juega!

Que un doblete Ismael Díaz mantiene con vida a la Universidad Católica en la primera ronda de la liga ecuatoriana.

Que "Entre Ceja y Ceja" Sittón ahora también se hace viral los lunes y viernes en el noticiero estelar de Nextv, para hacer docencia con decencia en política.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio