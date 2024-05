Que ayer medio Panamá se preguntaba quien era el "Huevas Teclas" independiente que antes vivía en Villa Lucre y que tras llegar a la Cueva de la 5 de Mayo, se mudó a Costa del Este. ¡La pista las dio "El Loco"!

Que "El Pelón" Broce se las cantó a Felipón Argote y le dijo que hace dos semanas elogiaba a Lombana y a Moca, pero como perdió en las elecciones, ahora sale a criticarlo ¡Cómo cambian las personas… en cosa de días y de manera conveniente!, le reprocha Edison.

Que otro "Pelón", pero Cedeño sostiene que la "secta mocachino" se Lombanizó y todo el apoyo financiero se destinó para el candidato presidencial y al resto, se los llevó...

Que el alcalde de Colón, Galván "Motta", no es pendejo y optó por mantener el salario de casi $18 mil como práctico del Canal y no cobrar el sueldo como jefe de la comuna C3. ¡Alega que no puede desmejorar la calidad de vida de su familia! ¿Y el resto de las familias colonenses qué?

Que por Radio Bemba circuló el rumor de la presencia en Bocas del Toro del dueño de Meta, Mark Zuckenberg. ¡Nadie lo ha visto todavía!

Que estamos en la segunda quincena de mayo de 2024 y nadie afirma si Tío Bobby ya cumplió con pagar el casi millón que debe como evasor fiscal según el Tribunal Administrativo Tributario de "El Tortugón".

Que tampoco sabemos si Zuleyka ya pagó los $50 mil de la multa que le impuso la Sala Tercera de la Tremenda Corte por mal servicio como Fiscal.

Que un jodedor sostiene que esta semana no sorprendería que "La Muerte", Billy, junto con "El de las cuotas de los Reclutas" y el nutricionista de MOCA, pretenderán bypasear a las agencias federales de Clayton e indisponer al Comandante Abrego y a otros designados por "Stalin" Mulino.

Que de la Tremenda Corte han salido mensajes para Mulino sobre la elección interna el 2 de enero de 2026, pero no se ha fijado ni hora, ni lugar para reunirse. ¿Desinterés?

Que no han vuelto a colocar una foto que hace falta frente a la Capilla dentro del Gil Ponce y Alejandro Pérez está contrariado por su colega, amigo y tocayo.

Que en la TV, La Otra mesa y el Poder del Cuarto, La Chilindrina Gómez, el diario de la 12 de octubre y su abogado que nunca ha litigado, hicieron predicciones apocalípticas sobre El Loco y Mulino y nada ocurrió.

Que en una audiencia que hubo el jueves en Cámara de Representantes de USA, se analizó la preocupación gringa por la presencia de compañías chinas en los puertos cercanos al Canal de Panamá.

Que ahora quieren que "El Amigo Fiel" sea "El Ermitaño" de la Cueva de la 5 de mayo y no converse con nadie, pues sabe jugar política, ajedrez, damas chinas y dominó. Los peones se sacrifican, hay enroque, se corona y solo si se va ganar se cierra el juego.

Que la piedra en el zapato de VAMOS, de Juan "Digo" y de Gabriel "El que Silba" no será "El Loco" sino "El Panel Solar" de la Otra Trocha desde afuera y "Cuello de Tortuga" Cedeño desde dentro de la Cueva de la 5 de Mayo".

Que gracias a las gavetas de Hoo, Mata y Juárez, será la Tremenda Corte la que ponga fin al proceso judicial penal contra un Diputado electo, pero solo habrá condena si cuenta con las dos terceras partes de votos. ¿Quién hará de Tremendo Juez Fiscal?

Que no solo la tropa ha recibido con agrado la designación de "Torrijito" Abrego como ministro de seguridad, sino también el Comando Sur y la comunidad de inteligencia de EEUU.

Que los tongos están incautando droga como bestia y en Colón atraparon una bandita que robaba reses. Vimos a los policías correteando a las vacas y a los maleantes a la vez.

Que abogados advierten que en el Ministerio de Seguridad ahora estan expidiendo fiel copia de la copia de los actos administrativos contra oficiales, clases y Tropas. Ellos saben que para efecto de acciones ante la Corte Suprema se requiere Fiel copia del Original. ¡Vivo que los querellan!

Que un jodedor sostiene que Camacho Castro volvió a demostrar sus dotes de comunicación estratégica. Los creadores de crisis intentaron formar una en las redes, contra algunos de los Ministros nombrados, pero "El Amigo Fiel" se convirtió en pararrayos y movió a los radicales para otro tema.

Que las madres de la Escuela Estado de Israel preocupadas porque durante todo el primer trimestre sus acudidos no tuvieron docentes para que se les impartieran algunas clases. Les dieron un módulo para que los chicos resolvieran y que la maestra cuando llegara les calificaría, pero la docente nunca llegó.

Que el nuevo "Chakalde" debe darse un vuelta por los manglares de Costa del Este a Panamá Viejo. En vez de playa, eso parece un patacón.

Que Red Lobster, una de las cadenas de comida más tradicionales de EEUU, cerró 48 locales y se acogerá a la ley de quiebra.

Que Silvestre Dangond metió 40 mil personas en estadio El Campín en un concierto en el que interpretó 36 canciones. ¡Ay, ombe!

Que Robert Redfield, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dijo que muchos funcionarios que intentaron advertir sobre posibles problemas con las vacunas COVID-19, fueron presionados para que guardaran silencio.

Que El Vaticano prepara esta semana una conferencia sobre ovnis, extraterrestres y “apariciones”.

