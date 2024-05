Que Eloy, es el que más suena para asumir el cargo de embajador ante las Naciones Unidas y frente a la posibilidad de que Panamá se sume al Consejo de Seguridad de la ONU.

Que el "Sama" fronterizo, es la ficha con mayor opción para encargarse del Consejo de Seguridad.

Que las impugnaciones que presentaron Ruiloba y "Morticia" no afectan en nada la curul de Camacho Castro, quien se perfila como presidente de la nueva "Cueva de la 5 de Mayo".

Que para los que no lo sabían Galván "Motta", el alcalde con sueldo de $18 mil, fue Tomasito. ¿Tongo?

Que ya hay colonenses buscando pruebas sobre los fondos que cubrieron el viaje a Barranquilla y Medellín de Galván "Motta" y futuros ediles. ¿Los patrocinó "El Patrón"'?

Que el lanzador Jaime Barría está a punto de ir a la Liga KBO de Corea del Sur.

Que el viernes falleció Aurelio Barría padre, el sábado Anayansi Guerra y ayer se reportó el deceso de Jorge Luis Carbonell, filántropo y miembro fundador del Banco de Alimentos de Panamá. ¡Condolencias a sus familiares!

Que los que están azuzando el divorcio entre "El Loco" y "Stalin" Mulino más bien deben preocuparse por la efímera luna de miel entre la coalición VAMOS y el Diario de la 12 de octubre con los programas de TV de la otra mesa y el poder del cuarto. ¡Eso no durará!

Que lo del fallo sobre el matrimonio gay, la elección del Magistrado en el Tribunal Electoral, la cantidad de viajes al extranjero, lo de donde manda Capitán no manda Presidenta, lo de la candidatura de Mulino y lo de fallo que puso en su lugar a Rigoleto, provocará dentro de poco el fin de la luna de miel con la Presidencia de la Tremenda Corte.

Que no es difícil deducir que a menos que haya un cambio abrupto, no hay, ni habrá luna de miel entre la Tremenda Corte con el Ejecutivo y el Legislativo que entrarán en funciones a partir del 1 de julio, pero no es el mismo panorama con la Procuraduría General de la Nación.

Que el Diario de la 12 de octubre y "Stalin" Mulino coinciden en que la oposición está liderada por Juan Digo, Gabriel "El que Silba" y la coalición VAMOS. Nada que ver con "Paneles Solares" Lombana y los mocachinos.

Que siendo desapasionados y nada emocionales, la Tremenda Corte falló lo correcto con respecto al adefesio que inició Rigoleto con relación la descentralización, creyéndose que es Fiscal o Ministerio Público.

Que no se dijo que la Tremenda Corte dictó algo similar con relación a la Dirección General de la Caja del Seguro Social. No se explicío que todos los datos y detalles de la descentralización están en la web y que hay investigaciones abiertas en el Ministerio Público por delitos ordinarios y en la Fiscalía Electoral, por delitos electorales.

Que un chusco sostiene que ojalá que Rigoleto, como Procurador de la Administración, hubiese demostrado el mismo celo, aunque fuera taquillero, para ser el Fiscal en lo único que podía serlo: investigando a "La Espía" Isolda, entre otras, por los Varela Leaks, eso si, otorgándole todos los derechos y garantías.

Que aquí se dijo que no era raro que luego de proclamaciones se presenten impugnaciones. Ahora se han presentado otras impugnaciones que han dejado agarrado de la brocha la satanización de la conformación de la Junta Directiva de la Cueva de la 5 de mayo.

Que Pete, fundador de la mesa de El Piloto, es más metido que una gaveta. Aparece en actos del Comité Ecuménico, del Comité Inter Religiones y con las actuales y las venideras autoridades de la Cancillería.

Que hay apuestas que la faraónica toma de posesión en Boquete se llevará a cabo, sin importar el chen chen y la austeridad de Mulino, Felipe Chapman y Alexander. Seguro que el Diario de la 12 de octubre y los programas de tv la otra mesa y el poder del cuarto. no dirán nada..."

Que ayer los chiricanos celebraron los 175 años de su fundación como provincia.

Que en México decomisaron 5 mil pares de zapatillas piratas provenientes de Panamá.

Que al igual que con "El Loco", el equipo de marketing de "Ol- Biden" están convirtiendo en un megamártir al "Pato" Donald Trump con su estrategia de campaña de un veredicto de "culpabilidad". ¿Será que tienen los mismos asesores que operaron en Panamá?

Que Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini", miembro del Cartel de Sinaloa, fue extraditado a EEUU por inundar de fentanilo a la unión norteamericana.

Que el veterano estratega político James Carville alega que los mensajes de la campaña de los demócratas "están llenos de mierda". ¡Puro pupú!, como diría el comandante José Hilario Trujillo.

