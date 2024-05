Que "Stalin" Mulino, "Nito "El Condensado", "El Perro" y "Paneles Solares" Lombana asistieron a las honras fúnebres de Samy Lewis Galindo.

Que falleció ayer el empresario Guillermo "Billy" Quijano, a la edad de 85 años. Directivo del grupo Su Casa y exmiembro de la cúpula del Molirena.

Que Cecibel García, la mamá de la "Katrina" Levy, impugnó toda la elección de diputados del 8-6. ¡Ya van 18 impugnaciones!

Que grave la denuncia del dirigente docente Diógenes Sánchez, de que le hackearon el celular para mandarle pornografía a una niña de 7 años. ¡Hay límites en toda lucha!

Que están denunciando que a comisiones del SPI y de otros estamentos, el gobierno de "Leche Condensada" le está pagando casi 200 mil palos en jubilaciones. Como los manes se jubilaron y siguieron trabajando, ahora les dan ese billetón. ¡Que barbaridad!

Que los 12 miembros del jurado en el caso contra "El Pato" Donald por ocultar el pago de 130 mil a una cariñosa, entraron a deliberar, pero aunque lo condenen eso no le impide presentarse como candidato en noviembre.

Que todo indica que el Tribunal Electoral como que no hizo su trabajo para capacitar adecuadamente al personal de las mesas de votación y de las juntas circuitales plurinominales.

Que aquí se dijo antes y se volverá a decir, de los que tienen que cuidarse Juan "Cantina", Gabriel "El que Silba" y VAMOS, son de "Paneles Solares" Lombana y los mocachinos.

Que Ebrahim se prepara para entrar al quirófano. Un jodedor exclamó que quiere estar listo por si lo llaman para la Policía.

Que como lo que ocurre con las curules y la composición de la Cueva de la 5 de mayo está acaparando la atención, eso le da un break a la Tremenda Corte y a sus enredos que se están hinchando.

Que todavía nadie informa si Tío Bobby ya pagó el casi millón de balboas que debe al Tesoro Nacional como evasor fiscal condenado por el Tribunal Administrativo Tributario de "El Tortugón". Tampoco se aclara si la Fiscal Moore canceló los $50 mil de la multa que le impuso la actual Sala Tercera de la Tremenda Corte por mal servicio público prestado.

Que en el amparo sobre la descentralización, la Tremenda Corte dijo que el Procurador "Rigoleto" no es fiscal y que no puede hacer roles que no le corresponden. Y todo lo que Rigoleto pretende investigar está en la página web para que todos puedan consultarlo.

Que lo peor es que Rigoleto quería investigar algo que ya está investigando "La Sombra" Caraballo en el Ministerio Público y la Fiscalía Electoral por supuestos delitos electorales.

Que "Rigoleto" si tenía jurisdicción y competencia para investigar a "La Espía" Isolda y a pesar de las denuncias presentadas: no hizo nada.

Que a designada Ministra de Gobierno fue abogada defensora de la esposa de Lima Limón en un adefesio que "La Espía" Isolda armó por blanqueo de dinero por la compra de un automóvil de segunda, que terminó en absolución unánime aunque la Tía MELA como Magistrada Fiscal pidió llamamiento a juicio y luego condena.

Que con el proyecto del tren a Chiriquí, algunos están asegurando que podrán desayunar en Boquete un chocolate caliente con almojábano y cenar en su casa tranquilamente. ¡Esta vaina será una locura para la economía de la región!

Que un sector de la población está pidiendo a las nuevas autoridades no ceder ante ningún “tratado pandémico” con organismos internacionales de salud.

Que al "Hipy" casi le da un infarto cuando se enteró que "Torrijito" Abrego, era el designado como ministro de Seguridad.

Que los del West andan con el ‘moco caído’ cuando escucharon que la tuneladora de la línea 3, una vez inicie funciones, avanzará 220 metros por mes, lo cual quiere decir que los 6 kilómetros del tramo tomarán más de 27 meses, más de dos años. ¡Plop!

