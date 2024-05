Que casi se forma un cortocircuito donde Acha y Machete entre Picuiro y Fernando, pero hicieron gala de ser educados. ¡Por si acaso estuvo Rómulo Abad de árbitro!

Que hace 2 meses había expertos internacionalistas indignados que pedían que no le dieran salvoconducto a "El Loco". Esos mismos, pero más expertos ahora, piden que el salvoconducto se lo den para ayer.

Que designaron a Lucy, en Educación y a Virna, como Vice de Orillac en la Presidencia. ¿Cuáles serán las críticas de esas designaciones?

Que en el inframundo de las filtraciones sigue sonando José María pero no se sabe para cual Procuraduría y ahora suenan pero en voz baja, un tal José para el Consejo, para la UAF y para la Policía, pero no se sabe si es un fronterizo graduado del Perú o un ex director de la PTJ o ambos o ninguno.

Que con el Consejo Directivo Nacional del PRD se reunió anoche y analizó el desastre del 5 de mayo, la hoja de ruta para renovar la dirigencia del partido y la línea política de la bancada.

Que el Profesor "Cabreado" anuncia que anda buscando un reemplazo para Lucy, en el horario del mediodía en Arca Media. ¡Uno más cabrón que él, le recomendó a "La Chatita"!

Que por los lados de la Universidad de Panamá hay varios aculillados ante la candidatura de Miguel Antonio para Rector. ¡Yo y muchos creían que Bernal era el candidato más indicado para la misión en París.

Que se les acaba el tiempo a "La Muerte" Espinosa, a Billy y el "Amigo de los Reclutas". A nadie les interesa sus servicios como informantes y delatores.

Y hablando de delatores, ya hay una fila de gente que ahora hay que torturarlos para que se callen. ¡Van a contarlo todo con pelos y señales!

Que los compañeros de Frenadeso cuestionan que en el Gabinete de "Stalin" Mulino, lo que más suena son los Boyds. ¡Gancho de izquierda!

Que para la toma de posesión de "Stalin" Mulino ya hay como 2,800 invitados. ¿Y cuántos manzanillos?

Que sería recomendable que la instalación de la nueva Cueva de la 5 de Mayo arranque a la 12:01 a.m. del 1 de julio, para que luego no sea kilométrica la espera para la toma de posesión de "Stalin" Mulino.

Que el Tribunal Electoral reporta que en el circuito de San Miguelito impugnaron toda la elección, cuando eso es falso. ¡Fueron dos curules: una de Vamos y la de Omar Ortega, el de RM!

Que la Sala Tercera de la Corte suspendió los efectos de una resolución del Tribunal Administrativo Tributario que reconoció la cesión de crédito fiscal por $20.2 millones referente a "Justo y Bueno".

Que en la Facultad de Derecho casi le entran a sombrerazo a una enviada del Rector "Jardinero", que venía con una tesis curriculista. ¡Salió huyendo!

Que un jodedor ya bautizó a uno de los nuevos ministros de Mulino como "Cabeza de Balín". ¡Xuxa. Que HP ese apodo!

Que parece que el jurado está dividido en el caso contra "El Pato" Donald, lo que resultaría en la anulación del juicio.

Que ayer se dio un incidente en la Universidad de Panamá cuando su proyectaba un documental sobre el conflicto Israel-Palestino. El embajador de Israel tuvo que abandonar el lugar. ¡Hay que tener tolerancia y respeto incluso al protestar!

Que según el Tribunal Electoral, hay 21 curules afectadas con impugnaciones, por lo que la "Cueva de la 5 de Mayo", cuidao y se instala con solo 50 diputados.

