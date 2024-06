Que todo indica que en Chiriquí hay complicidad de autoridades, incluyendo uniformados, para permitir el paso de pick up robados hacia Costa Rica.

Que el exdiputado, exgerente de Zona Libre y ex viceministro, Manuel Grimaldo se sacó literalmente la "xuxa" por andar grabando Tik Tok mientras bajaba una escalera en Vancouver. ¡Sóbalo y recogelo!

Que "Popi Pachita" aclaró que "Tortugón" es su hermano, pero no son mellizos, ni siameses. ¡Como dice el "Sabio Salo": una cosa es una cosa y otro cosa, es otra cosa!

Y hablando de "Popi" le dijo al Profesor "Cabreado" que -al menos hasta hace un mes- tenía visa, porque viajó a Boston a la graduación de su hijo.

Que los compañeros de Frenadeso le advierten a "Stalin" Mulino, que lo que "viene es lucha".

Que finalmente, el "Rey" León del PRD y "Pitufo" Vásquez del Ñameñismo, se quedaron por fuera en la distribución de los curules del Parlacen.

Que dice un necio que ojalá que la iniciativa de los pupilos de Juan "VAMOS", sobre el reclutamiento de colaboradores, sea para ser inclusivos y participativos, y no la señal que no están preparados y no cuentan con equipo de apoyo.

Que .otro chusco ruega que lo novedoso de VAMOS no sea lo mismo que le ocurrió a "La Espía" Isolda en el Ministerio Público, que por su falta de preparación cuando se inició el SPA en la capital, tuvo que recurrir a plataformas de reclutamiento para fiscales, asistentes y auxiliares.

Que ya proclamaron a los nuevos integrantes del PARLACEN, así que Fiscalías, Juzgados y Tribunales Superiores perdieron competencia y jurisdicción sobre varios diputados principales y suplentes, y las actuaciones deben ser enviadas en el estado en que se encuentren a la Tremenda Corte.

Que recuerda un leguleyo que no hay que olvidar que para que la Tremenda Corte condene a un diputado principal o suplente, debe contar con mayoría calificada, o sea, seis votos de nueve Tremendos Jueces.

Que digno de Ripley's es lo de Parlacen, pues una candidata a la Presidencia de la República por la libre postulación, logró el doble de curules frente a partidos políticos como el PRD y el Panameñismo.

Que todo indica que la Tremenda Corte llevará a cabo la faraónica toma de posesión en Boquete, con el innecesario y fastuoso gasto del presupuesto asignado a la administración de justicia y haciendo oídos sordos a la petición de austeridad de las autoridades electas.

Que parece que nos quedaremos con la duda si en verdad Capitán manda más que Presidenta, y conocer si hubo irrespeto, sin importar género y raza, con la sanción de la bajada del avión.

Que el diario de la 12 de octubre pretende dictar la línea para la conformación de la nueva Junta Directiva de la Cueva de la 5 de mayo, pero hace ver que el interés viene de parte de "El Loco". Todavía no asumen la arrastrada que sufrieron el 5 de mayo..."

Que Roger "Tajada" -ahora es el "Hombre del Tiempo"- vaticina que cuatro tormentas pueden impactar a Panamá entre julio y noviembre.

Que afirman que en la lucha contra los sobornos en la administración gubernamental, la Dirección de Contrataciones Públicas acaba de recibir un reconocimiento por parte de Certification Management & Development (CMD Internacional)sobre la base del protocolo de la Norma ISO#370001/16.

Que la aprobación de "Ol-Biden" se hundió a su nivel más bajo jamás: 37.4%.

Que la industria de la marihuana en Colorado está en caída libre y las ventas se redujeron en $ 700 millones. ¡Ojo "Fulo" Linares!

