Que el Profe Escobar fue reintegrado en Medcom tras decisión de un juez de trabajo. Su programa en la Tipik ahora será de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. ¡Hablemos Claro!

Que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales concedió 15 días para que la defensa de Gonzalo Germán Gómez, así como de Nicolás Iván y José Carlos Corcione Pérez Balladares, formalicen el Recurso de Casación contra la sentencia del caso New Business. ¿Y no que el caso estaba completamente cerrado y en firme?

Que el volante surgido de las filas del Alianza, Jovani Welch fue contratado por Millonarios de Colombia.

Que el arzobispo Carlo Maria Viganó, ex Nuncio en EEUU y crítico ultraconservador del Papa Francisco, fue excomulgado por negarse a "reconocer y someterse" a la autoridad del Santo Padre.

Que pocos recuerdan que quien inicia las investigaciones y allanamientos a Mossack Fonseca fue "La Sombra" Caraballo, quien llegó a las oficinas centrales de la firma con un contingente de policías con perros que olfatearon hasta los servicios.

Que en la recepción de "La Prima de Charlie Aponte" por los del 4 de julio, la familia más numerosa en ese evento fueron los Alemán Healy: Jaime, José Miguel, Lucas y Alvaro, dijeron presentes.

Que la Caja de Seguro Social está pa’ los tigres: no puedes pagar en línea la planilla, no puedes imprimir las fichas en el sistema, no te acreditan los pagos y solo te das cuenta cuando pides el Paz y Salvo.

Que el CD enfrenta una graves crisis producto de la humillante derrota el 5 de mayo, pero hay quienes ya planean gastarse el subsidio electoral de $5.8 millones dizque en capacitaciones desde la Secretaría de la Mujer en contubernio con funcionarios del TE. ¡Ojo magistrados!

Que hoy en el Parque Urracá habrá desde las 2:00 p.m. de hoy una tarde llena de fútbol, buena comida y entretenimiento para todos !

Que la ACP anuncia que tras el fallo de la Tremenda Corte que restituye los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal, se aprobó solicitar el retiro del proyecto de definición de límites enviado al Consejo de Gabinete el 29 de septiembre de 2023.

Que "La Sombra" Caraballo asegura que no recibe ni acepta presiones y que la destitución de Zuleyka Moore, fue tras el fallo de la Corte que provocó que por desempeño deficiente, el Ministerio Público fue condenado al pago de $50 mil.

Que el "Chacalde" anunció más de 200 destituciones en el Municipio de Panamá.

Que los tongos realizaron ayer operativos contra buhoneros en las estaciones del Metro.

Que Mi Bus reporta que 14 chóferes han sido agredido por pasajeros y tres en las últimas 48 horas.

Que por allí hay una foto de dos "Linces" que pusieron a trompetear a una chica. ¡Enfermitos esos uniformados!

