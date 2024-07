Que con la absolución en el caso de Bolsas de Comida, la Fiscal Ruth Morcillo se anota una derrota más en su récord. De nada le sirvió querer escurrir el bulto a un subalterno y no es más que un presagio de lo que viene en la audiencia de Jodebrecht.

Que un jodedor alega que Hopsa brinca de un solo pie por lo de la cerca que quiere poner "Torrijito" en la frontera con Colombia. Se le acabará el inventario de alambre serpentina o concertina.

Que vienen cambios por los lados de noticias de una TV.

Que un chusco vaticina que al cabo de un año, Panamá se habrá gastado $200 millones atajando migrantes y la cifra no bajará de 500 mil ilegales entrando por Darién.

Que "Proclama" Pérez anuncia que ahora son tiempos donde va a sacar su verdad. Fueron 10 años de injusticia, ilegalidades, de una justicia selectiva y de un daño reputacional de medios extorsionadores. ¡Ay, xuxa!

Que alguien me diga cómo va Faarup con lo del Tren Panamá-Chiriquí

Que el abogado Ángel Álvarez es el cuco de "Carne Fresca" Valenzuela. Primero con el caso vacunas, luego con el reelecto Arquesio Arias y por último el caso Bolsas de Comida.

Que un necio pregunta ¿en qué se parece la ex Fiscal Moore al ex Juez carioca Sergio Moro? Ella detuvo preventivamente a "Stalin Mulino" y el otro a Lula Da Silva. La Tremenda Corte de Panamá y el Tribunal Supremo de Brasil anularon las respectivas causas penales por violar garantías constitucionales.

Que un leguleyo le recomienda a la ex Fiscal Zuleyka que vuelva a la Facultad de Derecho, pues no sabe que los Recursos de Revisión se tramitan ante la Sala Segunda de la Tremenda Corte. Tampoco sabía que no hay prórroga de prórroga, que para pedir una prórroga no debe haber detenidos y no se ordena detención fuera de la prórroga.

Que los ex Fiscales Zuleyka y Adecio dijeron al profesor "Cabreado" que nunca presionaron a indagados y testigos para que inculparan a "El Loco" y que no recibieron instrucciones de "El Tortugón". Ahora que van a hacer públicas las actas de los Consejos de Gabinete del 2014 en adelante, se comprobará el refrán que para comer pescado y decir mentiras hay que tener cuidado".

Que aunque "Head Balin" Chapman no sabe cuánto deben, el Conep le adelantó que son como $1,500 millones. ¡Una pendejadita!

Que los casi 2,000 pares de zapatillas que llegaron a Panamá desde Ecuador tenían como destino Cuba. ¡Caballero... eso está de "ganpi!

Que Irma "La Católica" promulgó una moratoria en el pago de impuestos de negocios, publicidad y circulación vehicular.

Que Galván "Motta" anuncia que ahora no aparecen 28 vehículos asignados a la alcaldía por la Dirección de Bienes Aprehendidos del MEF. Una pregunta ¿cuándo recibió el despacho no lo hizo en presencia de auditores?

Que Tito Afú gritó ayer en el pleno de la Cueva de la 5 de Mayo, que Paquito, es candidato a ser inquilino de La Joya, por la deuda de $650 millones que dejó en el Minsa.

Que Lou Ferrigno, "El Increíble Hulk" estará en la fiesta de los geeks, que se desarrollará del 19 al 21 de julio en Atlapa.

Que "El Pelón" Cedeño denunció que para las visas de cubanos que quieren venir a Panamá, hay una especie de monopolio de una firma de abogados. Ya está pidiendo informes a "Torrijito" Abrego.

Que el senador demócrata Michael Bennett vaticina que "El Pato" Donald va a aplastar a "Ol-Biden". James Carville dijo que es una "elección idiota" mantener a Joe en la carrera.

