Que "El Micho" Benicio exclamó que los diputados juveniles, son tan cleans, que ni siquiera van al sanitario. ¡Joo. ¿Serán estíticos?!

Que bueno ya "El Macho" Camacho le advirtió a los de Vamos, que no vengan al pleno con proyectos de ideología de género. ¡Xuxa, Luis Eduardo ya está como el difunto Zavalita!

Que Shebelut denunció que le quieren quitar 3 mil palos por no publicar supuestos videos íntimos con su rostro alterado. ¡Xuxa, quieren tumbar al Rey de la Gambeta!

Que un jodedor sostiene que los de Vamos no quieren el subsidio, porque deben capacitar a nuevos independientes, que se convertirían en sus rivales en el 2029. ¡Pendejos no son los muchachitos!

Que el ñameñista Jaime Barroso, suena para la Fiscalía de Cuentas.

Que reportan que las garrapatas y chinches están invadiendo la policlínica Manuel María Valdés en San Miguelito.

Te puede interesar Se escucha por ahí

Que en la Cueva de la 5 de Mayo denunciaron que compañías de Manuel Arias tienen 7 años construyendo estructuras deportivas en Veraguas por $2.9 millones, recibieron 10% de anticipo y no han construido ni el 5%.

Que "Ol-Biden" es el tercer presidente en la historia de EEUU (todos demócratas) que toma la decisión de último minuto de no ir a la reelección. Los otros fueron Harry Truman y Lyndon B. Johnson!

Que hay apuestas a qué "La Brujita" Sabrina y Hugo "Famamía" tienen el domingo en sus programas a "La Prima de Charlie Aponte", hablando sobre el "No Más" de "Ol-Biden"!

Que cómo para cuando procede la Cancillería con los nombramientos de embajadores y otos cargos del servicio exterior. ¡Se acaba el mes!

Que los arroceros andan em...fadados, porque no quieren que le bajen el subsidio de $16 a $7.50 el quintal. ¡Bueno, también hay que ser más eficientes!

Que la diputada Brenes está pidiendo a la ATTT una auditoría al negociado que hay con las grúas, que cobran el precio que les salga en gana, cuando remolcan un vehículo.

Que están alertando sobre el contrabando de ñame desde Costa Rica. ¿Y eso no lo ven en los famosos retenes?

Que en las cifras sobre la cantidad de migrantes o Colombia miente o Panamá miente. ¡Hay demasiadas diferencias entre una y otra autoridad!

Que parece que los Selina andan en problemas. ¡Sería una lástima, porque es una buena propuesta!

Que ayer en la instalación de la Comisión de Credenciales de la Cueva de la 5 de mayo pareció que nadie quiso sentarse al lado de la Presidenta de la Tremenda Corte, pero un par de Tremendos Jueces se sentaron junto a "La Sombra" Caraballo.

Que a propósito de la instalación de la Comisión de Credenciales: dos terceras partes son más que la mitad más uno. Y la nueva Presidenta obtuvo 6 votos de 9. No 5 contra 4. El que quiera entender, que entienda.

Que si la coalición VAMOS con la del PP y el par de MOCA llegan a un acuerdo, eso no tiene nada malo. Si los partidos RM, CD, PRD, Panameñismo, MOLIRENA y Alianza llegan a un acuerdo, eso no tiene nada de bueno. ¡Cambien el trago!

Que la Comisión de Credenciales conocerán muchos de los nombramientos de "Stalin" Mulino y del Consejo de Gabinete, luego de las designaciones para Procurador de la Nación y de la Administración, las denuncias contra la Tremenda Corte y actuarán como Jueces de Garantías para imputar, aplicar medidas cautelares y la fase intermedia.

Que algunos debieron sentirse incómodos cuando el público aplaudió la explicación de voto de "Bolota" Salazar, del PRD y aprovechó para pedir libertad para "El Loco". Y ahí estaban Marta, Rica y Kike.

Que el abogado que nunca ha litigado del diario de la 12 de octubre no conoce la diferencia entre un llamamiento a juicio y una condena penal y si la conoce no lo ha sabido explicar. La única manera que haya absueltos es que primero haya ocurrido una apertura de causa. Los Fiscales deben ser objetivos y realistas con lo que se ha desarrollado en el proceso.

Que un chusco explica que no toda denuncia o querella ocasiona una imputación, de toda imputación no hay siempre una acusación y que las acusaciones pueden concluir en absoluciones. ¡Lean, las letras no muerden!

Que otro leguleyo agrega que ya no están "El Tortugón", ni "La Espía" Isolda con David, Arroyo, Zuleyka y Adecio, y se acabaron las taquillas, los linchamientos mediáticos y los juicios paralelos.

Que cómo es que la Policía alertó al Servicio Secreto sobre el tirador, antes de dispararle al "Pato" Donald y éstos no hicieron nada. ¿Sería que querían pelar al "Pato"?

Que la "Qué-Mala" ya tiene el apoyo de 2,579 delegados demócratas, superando los 1,976 que necesita para la postulación.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio