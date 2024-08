Que los tres subdirectores de la Policía, Senan y Senafront, son egresados de la academia de Policía de Colombia Francisco de Paula Santander.

Que siguen militarizando Migración. Ahora, designaron a otra comisionada jubilada como subdirectora. ¿Será que los civiles son unos inútiles?

Que ya vamos para un mes y no hay señales de los vuelos de repatriación pactados entre "Mazorkas" y Acha y "Machete".

Que se pregunta un chusco si en cuanto a lo de abrir la mina para cerrarla, si la posición de la nueva Presidenta de APEDE es la misma que la de la Cámara de Comercio y de CoNEP.

Que como los números en las TV andan tan rojos como las finanzas públicas, viene la rebanadora de cabezas. ¡Agánchense!

Que "Stalin" Mulino debe anunciar hoy el arranque del primer empleo y seguirá con el tema de Venezuela.

Que en lo de Venezuela hay que ser claros: ¿hay que revisar las actas?, ¿Ya la posición es que hubo fraude?, ¿Cuál es la salida? ¿Hay que reconciliarse?. ¡Muchos argumentos contradictorios en el discurso!

Que un necio quisiera saber si a Marina Corina y a Edmundo, las autoridades constituidas les inician una causa judicial y los condenan sin concederles el debido proceso, ¿serían perseguidos políticos por oponerse a Maduro o por ser víctimas de violación de sus derechos o por ambas razones?

Que un leguleyo comenta que entre los delitos políticos se encuentra el perseguir a un opositor político, sin respetar el debido proceso y con la intención de inhabilitarlo políticamente o siendo candidato que se le impida el triunfo electoral. ¡El que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que lea!

Que ese mismo leguleyo sigue comentando que como todo delito, el delito político tiene un victimario y la víctima puede ser formal y puede ser humana, así que no hay que fijarse nada más en quién lo comete, sino quién lo sufre y el sistema que resulte lastimado.

Que muchos recuerdan, entre esos "Stalin" Mulino, el amigo Fiel y el profesor Cabreado, cuando entre 1988 y 1989 se iniciaban investigaciones contra los etiquetados como sediciosos, sin respetar el debido proceso se ordenaban detenciones, y por eso se mantuvieron los preexistentes fueros a los candidatos para puestos de elección popular y los electos.

Que asesores chamos están buscando al abogado del diario de la 12 de octubre que nunca ha litigado y a Harry, el que acusa sin antes imputar, para que como expertos conocedores de la materia, aconsejen como descalificar a Marina Corina y a Edmundo.

Que sapearon que la Presidencia de la Tremenda Corte es el cuartel de invierno del otrora todopoderoso Saleh, cercano a la dupla NITO - GABY, aunque es difícil de creer, pues no se sabe cuál sería su rol como ingeniero civil en esa oficina.

Que Alma-Gedón -ante la resistencia de miembros del PRD para no irse del gobierno, recordó que al romperse la alianza CD-Ñames le pidió al viceministro Hincapié que se quedara, y con una sonrisa, dijo "me encantaría Alma,pero vine y me voy con Varela".

Que ayer hubo dos actos para recordar a Omar. Uno de los vieja guardia del PRD donde fue orador "Dino" Doens y otro de la gente del "Nini" Martín donde estaban "El Perro", "El Irritado" y "Gargantita" Royo.

Que "Plátano" Maduro retó a Elon Musk a una pelea. ¡Xuxa. Anda arrecho Nicolás!

