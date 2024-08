Que un día como hace 41 años, Mi General Noriega asumía como jefe de la Guardia Nacional y le lanzaba la célebre frase a Mi General Paredes: ¡Buen salto, Rubén!

Y hablando de Mi General Paredes, ayer cumplió 91 años que no se fuman en pipa Nació en 1933, el año en que se inició la construcción del del puente Golden Gate, el presidente Paul von Hindenburg nombra canciller a Adolf Hitler y Franklin D. Roosevelt toma posesión como presidente.

Que Jaimito Alemán exclamó que el "Jockey" Blandón, sufre igual delirio que los chavistas, al empecinarse en mantenerse al frente del ñameñismo. ¡Esa fue bien dura!

Que Pérez "Bad Bunny" reveló la "bancada de radicales pseudo honestos”, como los define "El Amigo Fiel", quería postular al diputado "microeconómico" de 26 años Jorge Bloise, como directivo del Canal.

Que un chusco pregunta si un cargo de elección que se la pasa metido en las redes antisociales en horas laborales, comete o no peculado de uso. ¡Xuxa, dura esa!

Que en la Policía mandaron una circular donde se pide que si una unidad que desempeña labor de vigilancia en un área privada necesita hacer la mayor, debe llamar primero al cuartel para que le manden al reemplazo. ¡Eso está como el cuento del "Mayor Sigilo"!

Que los tongos deben dejar esa mala costumbre de estar metidos en el celular durante sus horas laborables. ¡Pilas, que los pueden pelar por estar distraídos! ¡Siempre Alerta, como era el lema del famoso G-2 de Tony Noriega!

Que desde la Presidencia le pidieron a la Prensa del Estado, que se despabilen, que no sean mudos, que hablen con los medios. ¡Bueno, un jodedor alega que algunos parecen que retornaron de Transilvania!

Que Torrijito afirma que en Colón operan tres grandes grupos criminales y hay 35 pandillas judicializadas.

Que Aeronáutica realiza rigurosa inspección de aeronaves privadas que brindan servicios en Panamá.

Que lo de los auxilios económicos del IFARHU tomará un par de giros interesantes, uno, no tiene cómo registrar una devolución de chen chen, pues los auxilios económicos no es lo mismo que no cumplir con las condiciones de una beca y si no pregúntenle al Vicealcalde.

Que el otro giro es que se descubrirá que muchos aparecen anotados como que recibieron auxilios económicos, les entregaron menos del 5% y alguien se dedicó a cobrar el resto del 95%, y si no, pregunten en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

Que para satisfacer a las redes sociales publicadas en la web una lista de supuestos beneficiarios con auxilios económicos, sin previamente verificarla con una auditoría, y ahora le corresponderá a las personas demostrar que el listado es incorrecto, pero el daño ya estará hecho.

Que pregunta un leguleyo que cómo se va a convertir en una deuda algo que no lo era antes, cómo se va a ordenar la devolución de un dinero que en su momento se recibió de manera legal y cómo hoy será delito una conducta que no lo era en su momento. Los principios básicos de derecho constitucional, derecho civil y derecho penal se pondrán a prueba.

Que a Tremenda Corte deben hacer 4 auditorías: sobre la pobre ejecución presupuestaria, sobre los viajes al interior y al extranjero solo de la Presidenta, cuantos nombramientos por 3 y 6 meses prorrogables, y que hay más nombramientos de a dedo por parte del Pleno que ganados por carrera judicial.

Que hay preocupación en la Tremenda Corte, pues han pasado más de 40 días y todavía se nota que no hay armónica colaboración con San Felipe y con la Cueva de la 5 de Mayo, pero sí entre los estamentos de seguridad, "La Sombra" y las agencias extranjeras de cumplimiento..."

Que dice un chusco que El Loco y Stalin Mulino prometieron que iban a traer PLATA y Atheyna Bylon los ayudó a cumplir trayendo a Panamá la medalla olímpica de plata.

