Que un jodedor al enterarse que "Bolo" Flores, el cuñado Annette, presentó los papeles para ser contralor, exclamó: ¡qué suerte tiene Anel de ser chiricano! ¡El que tenga oídos que oiga y el que no: que se quede sordo!

Que anoche mismo salió en el Orden del Día de la Policía, el ascenso de la sargento Atheyna.

Que un chusco pregunta si esa vaina del Fiscoi, que permite que policías uniformados custodien negocios particulares, no constituye un peculado de uso.

Que en entidades y ministerios están desvinculando gente sin investigar primero si tienen medidas de protección laboral. Luego los casos se llevan a la Corte, el Estado debe pagar salarios caídos y a los responsables de esas malas decisiones, no se les aplica ninguna sanción.

Que ahora en Palacio de "Stalin" Mulino tendrán una sala de prensa a la que los medios deben asignar a un periodista fijo al estilo de la Casa Blanca y de la Casa Rosada. ¡Es la nueva propuesta de los "Fuleles Argentinos": Santiago y Marcos!

Que la publicidad del Estado la manejarán un grupo de publicitarias y anticipan que a los medios impresos los pasarán por manteca. ¡Qué huevo!

Te puede interesar Se escucha por ahí

Que a los arroceros por tirarse de vivos con el subsidio al inexistente arroz de primera, les van a quitar esa vaina y los van a investigar.

Que Juan Carlos Barreiro aclaró que su hija obtuvo beca por mérito académico, fue Magna Cum Laude, pero aun así pagarán lo del monto de la beca de estudios en la USMA.

Que desde la Facultad de Medicina me explican que, tras un convenio con el Minsa, CSS e Ifarhu, se aceptaron 100 estudiantes más cada año y 500 en 5 años. A través del Ifarhu se aportaron fondos para equipos, insumos didácticos, nombrar personal y becas de $125 a los estudiantes.

Que dice un malvado, que menos mal que las Olimpiadas fueron en 2024 cuando ya no estaba ni El Tortugón ni GobierNITO, ambos más salados que un tanque de rabito, capaces de parar un cisterna en bajada y sin frenos.

Que lo bueno que las Olimpiadas de París hayan iniciado y terminado en verano europeo de 2024, que es medio año en Panamá, fue que la medalla de plata de Atheyna no se usará para política partidista electoral.

Que no debe ser fácil a “La Sombra” Caraballo el enderezar los entuertos que armaron “La Espía” Isolda, David, Daniel, Zuleyka, Adecio, para no ser cómplice de arbitrariedades, no apadrinar ignorancia supina y ser lo suficientemente caballero para hacerlo sin taquilla.

Que no es la primera vez que “La Sombra” Caraballo tiene que desarmar y volver a armar asuntos mal investigados. Eso le ocurrió ya cuando fue Fiscal de Drogas en Colón, Coclé, Azuero y en el piso 8 del edificio Avesa.

Que muy poca atención se le ha prestado a los centenares de inconsultos traslados de la capital al interior, insubsistencias, renuncias y nombramientos de a dedo que hacen cada 3 a 6 meses, de Jueces, Defensores y Magistrados de Tribunal Superior, por parte de los Tremendos Jueces de la Tremenda Corte desde enero del 2023 a julio de 2024.

Que lo único que tienen en común Camacho Castro con Pérez "Bad Bunny” es que ambos llegan por primera vez a la Cueva de la 5 de mayo como Diputados. En todo lo demás, “El Amigo Fiel” está regresando 2 veces cuando el otro está por salir de la gatera.

Que unos narcos preñados en droga chocaron su embarcación con otra del Senan para evitar ser atrapados; ahora están sin lancha, sin droga y les caerán 11 años tras los barrotes.

Que anoche hubo problemas técnicos en la esperada entrevista del propietario de X, Elon Musk, con "El Pato" Donald. ¡Había como un millón esperando la vaina!

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio