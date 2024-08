Que "Tortugón" se juramentó ayer vía virtual como miembro del Parlacen. "Cabeza Tibia" no lo hizo y Gaby "4:40", alega que no se juramentará. ¡Nunca digas nunca!

Que están acusando en un Tribunal del Sur de la Florida a Thomas Heinemann, del U.S. Department of State, de "desinformar" a las autoridades de Panamá, sobre el Principio de Especialidad contemplado en el Tratado de 1904 firmado con EEUU.

Que Fernando "Yo si Boyd" Galindo transferirá el hospital modular a la Policía. ¡Bueno, se debe obligar a los tongos a brindarle atención médica a los residentes civiles, donde se ubique esa instalación!

Que independientemente de los sentimientos que genere "Huevito" Pineda, la Fiscalía y la Policía deben acatar las órdenes que imparta una juez y no limpiarse lo que sea con ella. Ayer se les dijo que "No Me Aprietes" Rico debía ingresar sin hostigamiento a la audiencia que pidieron sus abogados, pero hicieron todo lo contrario. ¡No estamos en un Estado Salvaje!

Que "El Amigo Fiel" presentará proyecto para eliminar tres artículos del Reglamento Interno de la "Cueva de la 5 de Mayo", porque son letra muerta y los de la bancada Vamos no los acatan.

Que "Stalin" Mulino se reunirá hoy los sindicatos para abordar el tema de la crisis de las pensiones del Seguro Social.

Que la periodista Minerva Bethancourth está denunciando el manejo irregular que dispensa el Banco Hipotecario para emitir una escritura de la vivienda C-582 ubicada en Santa Librada, la cual se canceló hace siete años. ¡Tanda de burócratas!

Que Vladimir Franco celebró de manera silenciosa su cumpleaños "Sin Cuenta". ¡No pagó ni los chicharrones en El Piloto!

Que lo que no se puede negar que Rico "No Me Aprieten" tiene una defensa integral. El abogado Alex Sánchez lo acompañó hasta el sistema carcelario de la DIJ, tras ordenarse su arresto por el zambapalo que se registró ayer en la sede del SPA.

Que el "GobierNito" desconoció el fallo de la Tremenda Corte de que ningún comisionado puede jubilarse con el salario de director de los estamentos de seguridad. ¡Se colaron 8 con sueldos de director y subdirector!

Que un funcionario heredado del pasado gobierno le apodan de cariño 15%. ¡En ese porcentaje baja el hacha, pero suerte que sale pronto!

Que el diputado del 4-3, Ricardo Vigil se reunió con el ministro "Yo Si Boyd" Galindo y le pidió culminar el hospital de Bugaba. ¡Bueno, ese es la tierra de "Stalin" Mulinio y debe ser una prioridad del gobierno completar esa obra!

Que en una operación conjunta entre Interpol Panamá y Colombia, fue atrapado alias "Chaguala", integrante del Clan del Golfo.

Que un informe del Ministerio de "Torrijito" revela de los homicidios perpetrados del 1 de julio al 20 de agosto, ya han sido capturados 29 sospechosos.

Que ayer en la Fundación Omar fue presentado el libro "En esos años le pusieron el cascabel al gato" de la autoría de Efebo Díaz.

