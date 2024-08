Que alguien me explique por qué la Comisión de Credenciales extendió hasta las 2:00 a.m. lo de la ratificación del chepano Dino Mon. ¿Para qué ese madrugonazo innecesario?

Que "Morticia" regresó ayer a la "Cueva de la 5 de Mayo" y querelló a tres magistradas.

Que varios periodistas se van a postular para el cargo de magistrado del Tribunal Electoral y Procuradores, ya que como los abogados los están nombrando en puestos de comunicadores, ahora la gente de los medios también quieren invadir cargos reservados para juristas.

Que en la CSS alegan que un venerable reemplazará a otro venerable. ¿Qué, acaso son albañiles de Hiram de Tira?

Que "Ol-Biden" volvió a restablecer el "parole humanitario" para chamos, cubanos, haitianos y nicas.

Que varios rabis y altos funcionarios andaban anoche en el concierto de Ricky Martin. ¡Living La Vida Loca!

Que ayer "Stalin" Mulino calificó de "injusto" el titular de "Crítica", de que era el 3er. Presidente en prometer construir el 4to. puente sobre el Canal. ¡Bueno que nos calle la boca y termine una obra que reclaman los del Oeste! ¡Y mientras tanto, "chilea" JR!

Que si imponen Toque de Queda, se espera que se den patrullajes, de lo contrario los maleantes se van a reír de esa medida.

Que el diputado Duke le pedía al "Chepano" Dino una policlínica para El Crisol. ¡Ese man no sabe que a pocos metros está el hospital Susana Jones!

Que por tierras altas hay un decano ensombrerao que no quieren que le recuerden sus once mil razones como decano, más el nombramiento de parientes. ¡La familia que come unida, permanece unida!

Que por los lados del "Palacio de los Honestos y Deshonestos" aseguran que hay un “Pony del Norte” que quiere amarrar sus aspiraciones políticas fuera de la bancada. ¡Vivo JD cuidado nos VAMOS a joder todos!

Que un periodista de la TV está sonando para embajador de la India.

Que Benicio Robinson reapareció ayer en el pleno para dictar cátedra en materia de manejo presupuestario.

Que a los de la bancada de Vamos poco les faltó por aplaudir a Dino Mon, al filo de la madrugada.

Que tal como anticipamos por aquí, el miércoles se fueron a Arturito y hoy otros funcionarios de los sistemas del MiGo, que los tienen a fuego lento. ¡Si no se acoplan no terminarán la Luna de Miel!

