Que lo del Principio de Especialidad de "El Loco" sigue. La interpretación que llegó de USA no fue la correcta. La interpretación es del Departamento de Estado y no de un Tribunal de Justicia. No se pidió ni se recibió esa interpretación con una correcta Asistencia Judicial. Y el que lo interpretó parece que no era funcionario. ¡Triple play con un out adicional!

Que en Panamá se entiende diferente el Principio de Especialidad, pero los idóneos para interpretar y aplicarlo o no el en un proceso judicial, es lo jurisdiccional y no el Ejecutivo; esa opinión e interpretación debe pedirse y recibirse con una correcta Asistencia Judicial y el que explica por escrito todo lo anterior, si es un funcionario de la Cancillería. ¿Se lo explicamos con muñequitos?

Que en casi 70 días de gobierno, los ministros que más destacan en su gestión son el del Minsa, Fernando "Yo Si Boyd" Galindo y Andrade, el del MOP. ¡Hay algunos que no se les conoce ni el tono de voz!

Que un economista de saco sudao, que no es Chicago Boy, señala que si en Panamá hay $105,255 millones depositados en los bancos, apenas un cobro de 5% por una sola vez a los dueños de ese biyuyo, generaría $5,262 millones. ¡Allí está la plata para el tren a Chiriquí!

Que si para este año se contempla recaudar $2,263 millones en ITBMS, un incremento del 7% al 10%, generaría $973 millones para inyectar al IVM. ¿Será que eso lo habrá contemplado el amigo de "Los Picapiedras"?

Que si la Fuerza Pública no tiene presencia preventiva en las calles, la ola de asesinato seguirá imparable. ¡Los tongos no se pueden pasar metidos en los cuarteles, porque sería como que un reportero de calle, quiera estar refrigerado en la redacción!

Te puede interesar Se escucha por ahí

Que varios chiquillos de Vamos estaban el sábado Green Music Fest. ¡Les encanta el reggae en español!

Que se comenta que el Fiscal de Drogas, Joseph Allan Díaz Calderón profundizará sobre la transcripción No.1056 de la Operación "Jericó" y sobre lo dicho por "Chacho" y los 10 mil palos que supuestamente le daban mensualmente a un medio digital.

Que la Presidenta de la Tremenda Corte está en misión oficial en La Habana, Cuba, seguro que tirará una miela con Remigio, el asere del Tribunal Supremo Popular. ¡Cosa más grande chico!

Que estando en un aniversario más de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, se conoció va por fuera el "Coqui" Carrasco, uno de los que diseñó la estructura e inició la implementación del SPA. ¡Aumenta la fuga de cerebros y experiencia!

Que el chusco que nunca hace falta dice que hay coincidencia entre el aniversario de la firma de los Tratados del Canal de Panamá y la vigencia del Código Procesal Penal, salvo un par de excepciones, los que lucharon para lograrlo han sido ignorados, el mismo "Coqui" Carrasco, "Sigfrido" Saénz, "Piedra Preciosa" Troitino, "Mini Max" Salas y "El Inmanejable" Ayú Prado.

Que en marzo y abril muchos y muchas presionaron a GobierNITO para que no le diera salvoconducto a "El Loco". En cambio "Plátano" Maduro otorgó salvoconducto a Edmundo González. Aquí ahora si quieren que a "El Loco" lo manden a Nicaragua. ¿Cómo te compongo mondongo?

Que para antes del Día de Brujas debemos conocer quiénes se sentarán en las sillas que ahora ocupan "Rigoleto" y "La Sombra". González sigue tocando puertas pero está listo pa' la foto. Caraballo está en la lista junto con unos también con experiencia en el Ministerio Público.

Que "Bolo" Flores se reunirá hoy a las 10:00 a.m. con la "Descentralizada" Roxana. ¡Se les acaba los 60 días a las Juntas Comunales!

Que la encuesta de The New York Times/Siena College, de cara al debate de mañana, pone al "Pato" Donald con una ventaja de 48% sobre 47% de la "Qué-Mala" Harris.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio