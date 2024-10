Que lo sucedido con el proyecto de presupuesto deja a los del MEF como rookies. Tampoco se queda atrás el Gabinete que aprobó los dos proyectos que les presentó Chapman. ¡Es duro... pero es la verdad!

Que lo más sensato es que retiren ese proyecto, convoquen a un equipo técnico conocedor de la materia y elaboren una nueva propuesta presupuestaria que no viole las leyes para ser debatida en sesiones extraordinarias.

Que la Cámara de Comercio quedó también colgada con su comentario dominical sobre la elaboración del presupuesto. ¡Están tan perdidos como Felipe!

Que comenta un leguleyo que la Presidenta de la Tremenda Corte se la sabe todas, no agenda la demanda de inconstitucionalidad de "El Loco" durante 4 semanas y ahora comunica que no se discutirá por ausencia de unos Tremendos Jueces. ¿Y antes por qué no se agendó?

Que, en cambio, un chusco dice que la misma Presidenta de la Tremenda Corte se equivocó al lanzar a la Secretaria General a comunicar que no se discutirá la demanda de inconstitucionalidad de "El Loco", creyendo que con eso desviaba las miradas y escurría el bulto.

Que el exPTJ y diputado de Vamos, con casi 40 años cumplidos, ahora tiene miedo que un viejo de 81 años como Junior Herrera, lo mande a pelar. ¡Nombe, deja la flojera y comienza a respetar un poquito!

Que la Comisión de Credenciales recomendó al Pleno de la "Cueva de la 5 de Mayo" la aprobación del Grettel y Hansel como Procuradora de la Administración, en reemplazo de "Rigoleto". El pleno ratificó al nuevo subadministrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Gerardo Irimia Arosemena.

Que "Stalin" Mulino aseguró que Panamá será un "aliado" USA "gane quien gane" entre "El Pato" Donald y "La Qué-Mala" Harris. ¡Pendejo, no es!

Que la Fundación Karl ‘Chico’ Heron organiza para el 6 y 7 de diciembre clínicas con ex jugadores y actuales de las Grandes Ligas.

Que a principios de este mes, Médicos Sin Fronteras reanudó sus actividades en la estación de recepción de migrantes de Lajas Blancas, en Darién.

Que la deportación de migrantes no pasa de 0.28%, es decir menos del 1% y hay cero porciento de venezolanos repatriados.

Que el ministro Andrade indicó que el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá debe estar listo en agosto de 2028.

Que sobre los Varela Leaks se destaca que ni el ex Embajador Feeley, ni "Picuiro" ni "La Espía" Isolda, ni "El Tortugón" se enteraron de la presencia de 2 operarios de Hezbollah en Panamá y el FBI tuvo que recurrir al "Inmanejable de la Prado" de la Tremenda Corte para salvar la situación..."

Que en la tierra de Urracá quieren hacer un negociado con una deuda de unas ambulancias. Se habla del 15% de varios melones.

Que un jodedor alega que ni EURO24, dio tantos datos como la empleada de la 12 de Octubre que coordina con alguien muy Kool en Central Park, que además de fuente anónima, investiga, levanta pruebas y hasta indaga. ¡Pueden quedar en aprietos!

Que en USA encontraron un brote de E. coli vinculados a hamburguesas cuarto de libra de MC Donalds.

