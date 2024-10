Que al "Pelucón" Cedeño lo venció anoche el Presupuesto. Se dormía en la curul y los diputados cercanos le cantaban: ¡Dormilón, dormilón, despierta ya!

Que los de Vamos parece que escondieron ayer al "PTJ" Jhonathan, después de gritarle en la Comisión de Presupuesto al "Gordo" Guardia: ¡Ven, Xuxa!

Que Camacho Castro dijo frente al propio "Man del Chap", que los del MEF, eran los responsables de todo el verguero, que ha provocado el tema del presupuesto.

Que Jamis Acosta estaba ayer al borde la locura cuando dirigía el debate y los diputados juveniles hablaban más que cotorras al mismo tiempo. ¡Que le den una tafil!

Que en la bancada ñameñista, preguntan si "Panchito" Brea es del partido o se cambió para Vamos.

Que Jimmy "Papademente" anuncia que se va del CD, que se cambia de colores, porque viene algo nuevo.

Que algunos diputados de Vamos, en vez de preguntarle al "Man del Chap" sobre el presupuesto, se tiraban una perorata al mejor estilo de Show Time.

Que un tongo se pregunta cuál era el rango en la Policía Nacional del ex PTJ Vega de Dolega, pues cuando renunció ya no existía la PTJ sino la DIJ.

Que si el MEF no incluyó en el 2024 el aumento del déficit fiscal, cómo se hará para cubrir una cifra estimada en $3,753 millones, si la contención de los $ 1,387 millones, más los $200 millones que no serán entregados al FAP y los $577 millones de la moratoria, no dan para cubrir ese monto.

Que Panamá fue incluida por Holanda en la “lista negra” de jurisdicciones “con bajos impuestos”.

Que el subdirector del FBI, Paul Abbate, estuvo en Panamá y se reunió con "Torrijito" Ábrego.

Que tres abogados de Odila Castillo denuncian que los ataques que le hace La Prensa provienen de la familia de su esposo con los cuales tiene hijos en común y constituyen violencia de género. ¿Y la exsuegra?

Que ayer le entraron a piñazos a "Toro Sentado" Martínez por su designación como embajador en México. ¡No mames guey!

Que un antisocial para desviar la atención y evadir la justicia, se puso a mandar mensajes en las redes sociales contra "Stalin Mulino". Es requerido por robo y lo detectaron.

Que nadie ha escuchado, nadie se ha enterado, qué ha dicho la Presidenta de la Tremenda Corte, sobre el presupuesto asignado al Órgano Judicial y si alcanzarán los recursos para los viajes al exterior que tienen pendientes.

Que un abogado presentó una querella contra la alcaldesa Stefany Dayan Peñalba, la cual fue interpuesta por su tía por un conflicto sobre una propiedad y el acceso de una vereda.

Que un jodedor alega que "La Chilindrina" Gómez y Chalito Blandón, en vez de salir como expertos en reglamento interno de la Cueva de la 5 de mayo y de presupuesto general del Estado, deberían seguir reflexionando sobre el mínimo de votos que recibieron en las elecciones de mayo.

Que han salido los agoreros que pronostican el desasosiego por la aprobación del presupuesto para el 2025, cuando lo importante no es lo que se proyecta hacer con los recursos, sino el cómo, cuándo y dónde se ejecuta lo que se ha presupuestado.

Que dice un economista jubilado que esto se parece al parroquiano que se desgasta pidiendo un préstamo personal en un banco de la localidad, y cuando al fin recibe el dinero, en lugar de invertirlo como lo había planificado, se lo gasta de manera irresponsable.

Que un chusco pregunta si "El Tortugón" y "La Espía" Isolda tienen chance de ser elegibles para recibir 5 millones de rúcanos, por información de lo ocurrido al vuelo 901 de Alas el 19 de julio de 1994.

Que "Lucho C3" deberá iniciar su gestión como Procurador General de la Nación, en enero de 2025, con el presupuesto que haya logrado "La Sombra" en este mes de octubre de 2024.

