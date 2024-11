Que el miércoles hay una audiencia contra un imputado en el caso New Business, pero ya Alfredo Vallarino alertó que el viejo y el nuevo Procurador, deben estar atento con las jugarretas de los fiscales, para que no vengan con el cuento de no hacer comparecer a los testigos protegidos, como se hizo contra "El Loco". ¡Ay, xuxa!

Que un necio alega que al final cualquiera que sea la solución al tema del Seguro Social, la tenemos que pagar nosotros. Si le suben la cuota a los empresarios ellos traspasan a los compradores ese costo; si el Estado tiene que pagar más: nosotros mismos y no los marcianos somos el Estado y lo obvio: si aumentan los años de jubilación, nos clavan directo. ¡No hay que ir a Harvard, ni ser actuario para entender eso!

Que un jodedor, tras escuchar el discurso de "Ol-Biden" el jueves tras el triunfo del "Pato" Donald, señaló que fue tremenda pieza y hace pensar que Joe nos engañó y nos hizo creer a todos que estaba senil.

Que ayer en El Manolo hubo un intenso debate entre "El Cejas" Sittón y el mayor "Chalo" González, pero al final se dieron un abrazo cordial y solo faltó que Gonzalo reclutara a Pedrito para la Séptima Compañía de Infantería Macho de Monte y lo convirtiera en uno de los "Cocuyos Montañeros".

Que los del PRD no asistieron a la reunión de ayer de "Stalin" Mulino con los dirigentes de los partidos políticos para abordar lo del proyecto de reformas a la seguridad social.

Que es que Sinaproc bajó a la 1:00 p.m. del jueves la alerta Roja en Chiriquí y al ratito se rompió el dique del cielo.

Que en Colón para nadie es sorpresa que llueva un 5 de noviembre en C3, pero en este año 2024,pese a los pronósticos no llovió y se suspendió el desfile. ¡Solo falta que que hoy llueva!

Que hablando de pronósticos climatológicos, una tormenta se convertirá en huracán en la Tremenda Corte, por la casi eliminación del seguro médico, los traslados de a dedo, la irrespetuosa implementación de una Carrera Judicial mal interpretada, y la salida de jueces y magistrados experimentados que prefieren no arriesgar su prima de antigüedad.

Que ahora la novedad es que subalternos del Órgano Judicial, sin orden judicial y sin consentimiento escrito, sean conducidos a estamentos de seguridad para la práctica de pruebas de polígrafo. Y mejor no preguntar para qué se usará el resultado.

Que ¿qué ocurrirá si a algún funcionario del Órgano Judicial le da un soponcio, un faracho o un yeyo, mientras le practican una prueba de polígrafo, en el interior de un estamento de seguridad con personal y equipo de esa institución? Sin consentimiento escrito, sin orden judicial y el resultado con destino incierto. ¿"Stalin" Mulino y "Torrijito" Abrego están enterados?

Que dicen que cuando se hizo el reparto de las actuaciones de la Fiscalía Primera de Drogas sobre "Huevito", en lugar de enviárselo al Ponente anterior, "CERPADEM" Arrocha, se lo mandaron a la "Soviética" Russo. Lo curioso es que ambos están fuera del país. Amanecerá y veremos.

Que un chusco sostiene que la única manera de hacer sostenible y simpática la jubilación especial de los integrantes de los estamentos de seguridad, es que se jubilen con el último salario y 30 años de servicio, pero hasta un tope de $2,500 como todos los demás.

Que ese mismo chusco dice que si los Sub Comisionados y Comisionados no desean pasar a la reserva con $2,500 entonces que se jubilen a los 40 años de servicio solo con el último salario y sobresueldos, pero al cumplir los 30 años de servicio no deberán tener vacaciones acumuladas, no tendrán oportunidad de ascenso, y todos los años deberán someterse a examen médico y presentar declaración jurada de bienes.

Que los mocachinos de Lombana se reunieron con su tripleta legislativa para analizar las reformas a la ley del Seguro Social.

Que "Catín le dijo a Martín" que el Canal puede duplicar en los próximos años el número de contenedores que se mueven a través de la vía acuática.

Que Gian Varela lanzó su propio sello Monarka Records con su primer sencillo “Revolution” en colaboración con la ganadora del Grammy Cor.Ece.

Que Mike "Pompe-Yo" y Mike Rogers, suenan como posibles Secretario de Defensa del "Pato" Donald.

Que la general Laura Richardson entregó el mando del Comando Sur y se acogió a jubilación.

Que un chusco sostiene que si le pagan a los tongos todas las horas extras, días feriados y la turnera que se meten durante los 30 años de servicio, el gobierno estuviera quebrado. ¡Joo, que sapo!

Que todo indica que un anuncio en los últimos días de campaña, hizo que los indecisos se fueran con "El Pato" Donald: "Kamala está con ellos/ellas, el presidente Trump está con ustedes".

